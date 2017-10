Umstrittener Zarenfilm kommt in russische Kinos

Stand: 23.10.2017 14:09 Uhr

von ARD-Korrespondentin Sabine Stöhr aus Moskau

"Matilda" - im deutschen Kino "Mathilde" - ist ein Film voller opulenter Kostümbilder mit viel Gold, Uniformen und Ballettszenen. Er zeigt, wie sich der junge Nikolaus noch vor seiner Krönung in die Tänzerin Matilda Kschessinskaja verliebt und eine Zukunft mit ihr sieht - obwohl er schon mit der deutschen Alix aus Darmstadt verlobt ist. Den künftigen Zaren spielt Lars Eidinger.

Eidinger zeigt eindrücklich die Zerrissenheit des jungen Russen zwischen Leidenschaft und Verantwortung für Russland. Das war auch das Ziel von Regisseur Alexej Utschitel. Er erklärte dem ARD-Hörfunkstudio Moskau: "Ich wollte natürlich keinen Film über einen einfachen Seitensprung drehen, es geht um viel gewaltigere Ereignisse, sogar mystische, die zur Geschichte rund um den Imperator beigetragen haben. Durch diese Ereignisse entschied sich die Geschichte unseres Landes."

Denn wer weiß, was passiert wäre, wenn sich Nikolaus für Matilda entschieden hätte. Die Liebesszenen im Film und der deutsche Schauspieler als Zar sind für die russische orthodoxen Kirche und ultranationale Gruppen ein rotes Tuch. Beides entwürdige einen russischen Zaren, den die Kirche vor 17 Jahren zu dem noch heiliggesprochen hat. Alexej Utschitel kämpft gegen diese Anschuldigungen an. "Ich möchte noch einmal ganz offen und ehrlich wiederholen: Im Film gibt es nichts, was die Gefühle von Orthodoxen Gläubigen verletzen könnte. Davon bin ich überzeugt und das haben auch die Vor-Aufführungen des Films gezeigt."

Angriffe aufs Büro des Regisseurs

Das Verletzen der Gefühle von Gläubigen kann in Russland Grund für eine Klage vor Gericht sein. Schon seit Monaten laufen im Jubiläumsjahr der Oktoberrevolution fundamentalistische orthodoxe Russen und Monarchisten Sturm gegen "Matilda". Sie wollen verhindern, dass der Film in die Kinos kommt. Aufgestachelt werden sie immer wieder von der Abgeordneten Natalja Poklonskaja. Sie gilt als besonders zarentreu und versucht jetzt mit Hilfe des Generalstaatsanwalts, den Film noch zu stoppen: "Sehr geehrter Juri Jakowlewitsch, als Vertreter der Bürger im Parlament bitte ich Sie im Namen von vielen Tausenden russischen Bürgern persönlich juristisch einzugreifen, um dem Film "Matilda" die Verleihlizenz zu entziehen. Der Film muss als Provokation und extremistisches Material eingestuft werden."

Über Monate gab es Angriffe auf das Büro des Regisseurs, brannten Autos, knallten Molotow Cocktails gegen Scheiben. Alexej Utschitel bekam Drohbriefe. Die deutschen Schauspieler in Matilda beunruhigt das sehr, erklärt der Regisseur. Neben Lars Eidinger, spielen von der Berliner Schaubühne auch Thomas Ostermeier als Doktor Fischel mit und Luise Wolfram als die zukünftige Zarin, bekannt auch als BKA Computer-Spezialistin aus dem Bremer Tatort im Ersten. "Ich habe Lars Eidinger, Thomas Ostermeier und Luise Wolfram bei der Voraufführung in Hamburg getroffen. Wir saßen mehrere Stunden zusammen und haben das besprochen. Ihnen tut es sehr weh, weil sie diesen Film lieben, Lars war zwei Jahre lang in Russland, während der Proben, des Drehs, der ein ganzes Jahr dauerte. Er fühlte sich verbunden mit unserem Land." sagt Utschitel.

Russisches Kultusministerium gab den Film frei

Die russische Führung positionierte sich nie eindeutig zu dem Film - weil das Thema Revolution und Zar die russische Gesellschaft immer noch spaltet. Die Führung wollte aber wenigstens eine Eskalation vermeiden. Also gab das Kulturministerium den Film frei. Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte zumindest den Kinotrailer schon mal für korrekt. Kinobesucher vor einem großen Kino in Moskau finden die ganze Aufregung ziemlich lächerlich. Einer sagt: "Ich habe von diesem Film nur durch diese ganze Aufregung erfahren. Ich glaube ohne wäre der gar nicht bekannt geworden. Es gab ja überhaupt keine normale Werbung für diesen Film."

Die Aufregung ist letztlich viel Lärm um nichts. Die Liebesszenen zwischen Matilda und Nikolaus zeigen kaum nackte Haut und bekommen durch Lars Eidinger viel Wärme. Der Rest des Films ist ein Bilderspektakel ohne durchkomponierte Handlung. Mit einem Zaren, der sich letztlich für Russland entscheidet. Im Abspann heißt es, er sei glücklich in seiner Ehe gewesen.

Der Film läuft bundesweit am 2. November im deutschen Kino an.

