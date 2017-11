Stand: 20.11.2017 11:05 Uhr

Diane Kruger: Weltstar auf der Suche nach Tiefe von Katharina Wilhelm, ARD-Korrespondentin aus Los Angeles

Wahrscheinlich hasst Diane Kruger diesen Satz, den sie aber immer wieder über sich liest: sie sei eine der wenigen Deutschen, die es wirklich in Hollywood geschafft hat. Denn, wenn sie eines getan hat für ihre Karriere, dann ist es ihre deutschen Wurzeln nicht zum Thema zu machen. In Fatih Akins neuem Film "Aus dem Nichts" spielt sie ihre erste Hauptrolle in einem deutschen Film.

Es ist ein vergleichsweise kleiner roter Teppich, über den Diane Kruger beim Filmfest des American Film Institute in Los Angeles spaziert. Dort stellt sie zusammen mit Fatih Akin den Film "Aus dem Nichts" vor. Die internationalen Filme bekommen hier nicht so viel Aufmerksamkeit, wie die größeren Hollywoodproduktionen. Die Unterschiede seien eben schon da, weiß Kruger, auch schon beim Drehen: "Wir waren in etwa 50 Leute, ein normaler amerikanischer Film hat 120 Leute. Aber von der Qualität her ist das ohne Zweifel einer meiner besten Filme, eine meiner besten Rollen.“

Schauspielerin Diane Kruger und Regisseur Fatih Akin

In Fatih Akins Film "Aus dem Nichts" spielt Diane Kruger eine Frau, die bei einem Attentat Mann und Sohn verliert. In Cannes wurde sie dafür als beste Darstellerin ausgezeichnet.







Ein Leben zwischen Hollywood und Frankreich

Von Hollywood in die Bundesrepublik - viele deutsche Schauspieler wollen ihre Karriere genau andersherum angehen. Doch das Geheimnis von Diane Krugers Erfolg lautet wohl, dass sie sich Deutschland erst einmal entzogen hat: "Ich lebe zur Hälfte in Frankreich, dort habe ich begonnen, Filme zu machen - ich hab mehr französische als amerikanische Filme gedreht", erklärt sie 2016 dem amerikanischen Late-Night-Moderator Steve Colbert.

Vom Laufsteg zur Schauspielerei

Mit 16 Jahren zieht Diane Kruger aus Algermissen bei Hildesheim nach Paris, wo sie zunächst als Model arbeitet. Auch noch unter ihrem richtigen Namen: Diane Heidkrüger. Über das Modelleben hat sie nicht viel Positives zu berichten: "Es war eine lehrreiche Zeit", sagt sie zurückhaltend über diese Jahre. Sie sucht aber nach eigener Aussage nach mehr Tiefe, will in ihrer Arbeit auch Gefühle ausdrücken, also nimmt sie Schauspielunterricht, bekommt zunächst kleinere Rollen in französischen Filmen angeboten. Sie perfektioniert ihr Französisch und verändert ihren Namen zu Diane Kruger, ohne das irritierende deutsche "ü". So kann sie sich international besser vermarkten - das zahlt aus. 2004 Sie bekommt die Rolle der "Helena" in Wolfgang Petersens "Troja" an der Seite von Brad Pitt und Orlando Bloom.

Akzentfreies Englisch

Porträt der Schauspielerin Diane Kruger

Sie stammt aus Algermissen bei Hildesheim und hat in Hollywood längst Karriere gemacht. Jetzt spielt Diane Kruger die Hauptrolle in Fatih Akins Thriller "Aus dem Nichts".







Ihren Erfolg in den USA hat sie vor allem ihrem Englisch zu verdanken, dass ohne jeden deutschen Akzent auskommt. So ist sie nicht auf die Rolle der Deutschen festgelegt. Der Regisseur Quentin Tarantino wollte zunächst nicht glauben, dass sie deutsch ist, als er sie für eine Rolle in "Inglourious Basterds" castete. In den USA dreht sie Blockbuster, in Frankreich Independentfilme und Komödien. Ein Leben zwischen den Kontinenten, mittlerweile besitzt sie - neben der deutschen - auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. In Frankreich wird ihre Arbeit hochgeschätzt: 2012 wird sie in die Wettbewerbsjury der Filmfestspiele in Cannes berufen.

Fatih Akin: "Das war nicht unser letzter Film."

In Cannes trifft sie auch auf den deutschen Regisseur Fatih Akin, der sie später für die Rolle der Katja in seinem Film "Aus dem Nichts" castet, wie er bei der Premiere in Los Angeles erzählt: "Irgendwann ist mir Diane Kruger eingefallen. Ich dachte, die würde eigentlich passen. Dann habe ich ihr das Drehbuch geschickt und sie ist sofort drauf angesprungen. Dann habe ich sie getroffen und dachte: Sie ist mein 'Character'. Manchmal hat man das, das Schauspieler und Regisseur wie zwei Puzzleteile aufeinanderpassen. Das war nicht unser letzter Film."

Rolle mit emotionaler Tiefe

Es ist eine dramatische Rolle, die Figur Katja verliert bei einem Anschlag Mann und Kind. Weil ihr Mann Kurde ist, ermittelt die Polizei zunächst in die völlig falsche Richtung. In dem Thriller kann Kruger ihr volles Potenzial zeigen, nicht als "hübsches Beiwerk", sondern mit voller emotionaler Tiefe. Dafür erhält sie 2017 in Cannes den Darstellerpreis als beste Schauspielerin. Zudem wurde der Film in die Vorauswahl für die Oscars in der Kategorie "Bester nicht englischsprachiger Film" aufgenommen.

Ein Karrieresprung durch die Rückbesinnung auf die deutschen Wurzeln, könnte man sagen. Möglicherweise war es jedenfalls nicht der letzte deutsche Film, so Kruger: "Ich würde gerne wieder in Deutschland drehen. Es war eine super Erfahrung. Ich bin deutsch und ich hab echt lange auf eine Rolle in Deutschland gewartet und hoffe, dass ich nicht wieder 25 Jahre warten muss."

"Aus dem Nichts" feiert am Dienstag Hamburg-Premiere in Anwesenheit von Diane Kruger, Fatih Akin. Die zwei Künstler tragen sich am Vormittag ins Goldene Buch der Stadt Hamburg ein. Der Film startet bundesweit am 23. November im Kino.

