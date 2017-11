Stand: 05.11.2017 11:06 Uhr

Nordische Filmtage: Preise für "Der Charmeur" und "Thelma"

Rund 600 Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft haben am Samstagabend im Lübecker Theater eine kurzweilige Filmpreisshow erlebt. NDR Moderator Yared Dibaba kam als Gruselclown verkleidet auf die Bühne und machte Stimmung, während die Preise in den acht verschiedenen Kategorien vergeben wurden. In der Kategorie Spielfilm gewann der dänische Streifen "Der Charmeur". Der Regisseur Milad Alami nahm die mit 12.500 Euro dotierte Auszeichnung überglücklich entgegen.

Lübeckerin erhält CineStar-Preis

Jubeln durfte auch eine Lübeckerin: Studenten-Oscarpreisträgerin Katja Benrath. Ihr Kurzfilm "Watu Wote" gewann den mit 3.000 Euro dotierten CineStar-Preis. Der mit 5.000 Euro ausgestattete Publikumspreis ging an den Streifen "Was werden die Leute sagen" von Regisseurin Iram Haq. Fast 4.500 Festivalbesucher stimmten für den Spielfilm aus Norwegen.

195 Filme im Wettbewerb

Der erstmals seit seiner Einführung im Jahr 1991 mit 2.500 Euro dotierte Baltische Filmpreis ging an den norwegischen Film "Thelma" von Joachim Trier. Insgesamt wurden acht Preise im Gesamtwert von 40.500 Euro vergeben. Im Wettbewerb standen 195 Filme verschiedener Kategorien aus Nord- und Nordosteuropa. Die Nordischen Filmtage gehen heute zu Ende.

