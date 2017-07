Stand: 18.07.2017 13:00 Uhr

Plötzlich schwanger - mit 49 Das unerwartete Glück der Familie Payan , Regie: Nadège Loiseau Vorgestellt von Krischan Koch

Karin Viard hat in rund 80 Filmen gespielt und zweimal den "Cesar", den französischen Oscar gewonnen. In Frankreich ist sie seit langem ein Star. Seit ihrer Rolle als gehörlose Mutter in dem internationalen Kinohit "Verstehen Sie die Béliers?" kennt man sie auch bei uns. Jetzt ist Karin Viard in einer neuen Komödie aus Frankreich zu sehen: "Das unerwartete Glück der Familie Payan".

Filmtrailer: "Das unerwartete Glück der Familie Payan" Aus Frankreich kommt derzeit eine Welle scheinbar unbeschwerter Komödien, die aber durchaus die gesellschaftliche Realität im Blick haben, wie auch "Das unerwartete Glück der Familie Payan".







Eine unerwartete Schwangerschaft

Die erste ungewollte Schwangerschaft hatte sie mit 15. Dass sie mit 50 noch einmal Mutter werden soll, kann sich Nicole überhaupt nicht vorstellen. Eigentlich hatte sie sich schon auf die Wechseljahre eingerichtet. Der positive Schwangerschaftstest beim Gynäkologen kann also nur ein Irrtum sein.

Die späte Schwangerschaft ist für Nicole (Karin Viard) eine Katastrophe. Schließlich hat sie genug um die Ohren. Sie verdient das Geld, pflegt ihre verwirrte Mutter und passt auf die sechsjährige Enkelin auf. Ihre Tochter lebt immer noch zu Hause in ihrem alten Kinderzimmer und ihr Mann trainiert lieber den örtlichen Turnernachwuchs, als einer geregelten Arbeit nachzugehen. Dass er der Vater sein soll, mag er gar nicht glauben.

Anti-Helden in einer chaotischen Familie

Genüsslich lässt Regisseurin Nadège Loiseau die einzelnen Familienmitglieder aufeinander los. Das kleinbürgerliche Chaos kippt immer wieder ins Absurde. Mit dem Blutdruckmessgerät am Arm wirbelt Nicole durch den alltäglichen Wahnsinn. Dabei träumt sie von vergangenen Illusionen, von einem Neuanfang mit dem Baby und vom wilden Sex mit dem Gynäkologen. Das ist temporeich, bissig, mal traurig und auch komisch, wenn die späte Mutter von der vorlauten Enkelin in die Realität zurückgeholt wird.

Komödie mit einem ernsten Kern

Aus Frankreich kommt derzeit eine ganze Welle scheinbar unbeschwerter Komödien, die aber durchaus die gesellschaftliche Realität im Blick haben. Die Helden sind - anders als sonst im Kino - keine hippen Werbeleute. Nicole hat vielmehr einen tristen Job als Kassiererin an der Autobahnmautstelle. Ihr Mann ist ein müder Schluffi im Trainingsanzug, der Nicole jetzt bei der Arbeit vertreten und auch noch den Haushalt schmeißen soll. Abends im Bett will er einfach nur seine Ruhe haben.

Karin Viard glänzt als Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs. Sie spielt die späte Mutter und Alltagsheldin vollkommen ungekünstelt und sehr charmant. So ganz ohne Happy Ende geht es auch nicht. Aber das kommt ohne den üblichen Hollywood-Zuckerguss aus. Eine sehr authentische und herrlich turbulente Familienkomödie.

Das unerwartete Glück der Familie Payan Genre: Komödie Produktionsjahr: 2017 Produktionsland: Frankreich Zusatzinfo: mit Karin Viard, Philippe Rebbot, Hélène Vincent Regie: Nadège Loiseau Länge: 104 min. FSK: FSK ab 6 Jahre Kinostart: 20. Juli 2017

