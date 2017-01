Stand: 20.01.2017 17:36 Uhr

"Goldener Ochse" für Iris Berben

Die Schauspielerin Iris Berben erhält nach Informationen von NDR 1 Radio MV in diesem Jahr den Ehrenpreis "Goldener Ochse" des Filmkunstfestes MV für ihr Lebenswerk. Die 66-Jährige stand bislang in mehr als 100 Kino- und Fernsehfilmen vor der Kamera, darunter bekannte Produktionen wie "Liebling Kreuzberg", "Derrick" oder "Der Alte".

Kufahl stellt Engagement heraus

Seit vielen Jahren engagiert sich die Schauspielerin für die Aussöhnung mit Israel und positioniert sich gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Mit diesem Engagement habe sie auch abseits des Scheinwerferlichts besondere Verdienste und großen Respekt erworben, sagte der Geschäftsführer und Künstlerische Leiter des Festivals, Volker Kufahl, am Freitag: "Iris Berben betonte einmal, dass sie Mittelmaß stets gemieden habe. Damit ist sie die ideale Ehrenpreisträgerin des Filmkunstfests MV", so Kufahl.

Erfolg mit "Sketchup"

Berben besuchte die Hamburger Kunsthochschule und startete ihre Karriere Ende der 1960er Jahre. Zunächst eroberte sie das Publikum mit ihrem komödiantischen Talent. An der Seite von Dieter Krebs überzeugte Berben in der Comedy-Reihe "Sketchup". In den vergangenen Jahren war sie häufig in Mehrteilern über berühmte deutsche Familien - darunter die Buddenbrooks sowie die Familien Krupp und Wagner - zu sehen. Berben ist seit 2010 Präsidentin der Deutschen Filmakademie.

Eine Auswahl ihrer Filme zeigt das 27. Filmkunstfest vom 2. bis 7. Mai 2017 in Schwerin. Der Ehrenpreis "Goldener Ochse" wird seit 2002 verliehen. Preisträger waren unter anderen Götz George, Hannelore Elsner, Michael Ballhaus, Manfred Krug und im vergangenen Jahr Christine Schorn.

