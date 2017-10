Stand: 10.10.2017 13:07 Uhr

Wie Daniel Hope zum Geigespielen kam Daniel Hope - Der Klang des Lebens , Regie: Nahuel Lopez

Daniel Hope ist einer der gefragtesten Geiger unserer Zeit. Seit 2016 ist er als erster Solist Musikdirektor des renommierten Zürcher Kammerorchesters. Das Porträt zeigt auf sehr persönliche und atmosphärisch dichte Weise seinen Werdegang und was ihn als Musiker immer wieder antreibt. Der Film "Daniel Hope - Der Klang des Lebens" erzählt auch die Geschichte seiner weitverzweigten Familie.

Filmtrailer: "Daniel Hope - Der Klang des Lebens" Der Geiger Daniel Hope wird auf den wichtigsten Bühnen der Welt als Solist und Kammermusiker gefeiert. Die Doku "Daniel Hope - Der Klang des Lebens" erzählt von seinem Werdegang.







Daniel Hope wurde 1973 in Südafrika geboren. Sein Vater, ein regimekritischer Schriftsteller, bekam jedoch die Härte des Apartheidsystems zu spüren. Die Familie wurde beschattet, Telefone wurden abgehört, Briefe konfisziert. 1975 wanderten Eleanor und Christopher Hope mit ihren beiden Söhnen nach London aus. Ihre deutsch-irischen Wurzeln ermöglichten das Exil, doch die erste Zeit blieb ohne Perspektive. Bis die Mutter Eleanor eine Anstellung als Sekretärin bei Yehudi Menuhin fand, dem berühmtesten Geiger des 20. Jahrhunderts.

In der Villa Yehudi Menuhins

Als kleiner Junge begleitete Daniel Hope seine Mutter täglich bei der Arbeit, und so wurde die Villa der Menuhins schnell ein zweites Zuhause für ihn. Alle Großen der klassischen Musik gingen in diesen Jahren bei Menuhin ein und aus, und für den kleinen Daniel war es der Beginn seiner Faszination für die Geige. Später nahm Yehudi Menuhin Daniel Hope in seine Musikakademie auf.

Auch die Begegnung mit dem Pianisten Menahem Pressler wurde für Daniel Hope prägend. Dieser bot dem jungen Geiger 2002 einen Platz in seinem Beaux Arts Trio an, dem weltweit renommierten Kammermusik-Ensemble. Als sich das Trio 2008 trennte, wagte Daniel Hope den Schritt zur Solo-Karriere.

Wegbegleiter kommen zu Wort

Sendetermin Der Film "Daniel Hope - Der Klang des Lebens"

hat am 16.10. um 20 Uhr im Hamburger Abaton-Kino Premiere.

Regisseur Nahuel Lopez ist zu Gast.



Im Fernsehen wird der Film

in einer 52-Minuten-Version 2018 bei ARTE zu sehen sein.

Die Dokumentation zeigt, wie er unermüdlich im Einsatz ist, nicht nur als Musiker, sondern auch beim Erforschen der Geschichte seiner Vorfahren. Neben Daniel Hope selbst kommen auch seine Eltern und Wegbegleiter wie etwa sein Lehrer Zakhar Bron und der Pianist und Gründer des Beaux Arts Trio Menahem Pressler zu Wort.

Daniel Hope - Der Klang des Lebens Genre: Dokumentarfilm Zusatzinfo: eine NDR/ARTE-Produktion mit Daniel Hope Regie: Nahuel Lopez Länge: 104 min FSK: FSK keine Altersbeschränkung Kinostart: 19.10.2017