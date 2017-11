Stand: 17.11.2017 19:45 Uhr

Fatih Akin: "Bin froh, ein Old-School zu sein" von Patricia Batlle

Am Donnerstag haben der Hamburger Filmemacher Fatih Akin und seine Hauptdarstellerin, der Weltstar Diane Kruger, in Berlin einen Sonderpreis der Jury bei der Bambi-Preisverleihung für ihr NSU-Drama "Aus dem Nichts" entgegengenommen. Nun ist Akin mit der Schauspielerin in Hamburg, wo der Film gedreht wurde - und wo Akin und Kruger sich kommende Woche ins Goldene Buch eintragen. Am Dienstag feiert der Film dann große Hamburg-Premiere am Cinemaxx-Dammtor.

Fatih Akin hat vor der Premiere schon einmal vorläufig Bilanz gezogen. Im Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten erzählt der Drehbuchautor und Regisseur im Gespräch mit NDR.de: "Ich bin froh, dass ich auf eine gewisse Weise so ein Old-School bin, (lacht), das finde ich irgendwie gut. Ich habe mit meinem Cutter Andrew Bird noch die ersten Filme am Tisch geschnitten. Bis zu meinem Film 'Im Juli'".

Das Wertvollste ist Erfahrung

Danach habe er Aufs und Abs erlebt. "Ich habe Trends erlebt, Krisen erlebt, wahnsinnige Erfolge gehabt, Niederlagen gehabt, und habe es geschafft, in 20 Jahren Filme zu machen. Ich habe überlebt. Das Beste, was du erreichen kannst, das Wertvollste, ist Erfahrung. Darauf kannst du dich immer verlassen. Und davon habe ich viel."

Fatih Akin feiert mit "Aus dem Nichts" Erfolge































In diesen Jahrzehnten hat der Drehbuchautor und Regisseur viele Talente erkannt und gefördert, die große Erfolge feiern und hat viele langjährige Wegbegleiter. Um nur einige zu nennen: Moritz Bleibtreu, Sibel Kekilli, Mehmet Kurtulus, Özgür Yildirim. Er sagt: "Das sind alles talentierte Leute. Und wenn man halt Filmemacher ist und eine Firma hat, ist so eine Firma wie ein Bahnhof. Da fahren Leute durch, kommen Leute an, steigen aus und fahren wieder weiter. So bin ich eben."

Ein Tattoo wegen Fatih Akin

Akin hat schnell gespürt, dass Diane Kruger die Richtige für die Hauptrolle in seinem neuen Film ist - und lag richtig: Kruger hat für diese Rolle einer trauernden Mutter in Cannes den Preis als Beste Schauspielerin gekriegt, der Film ist sogar Deutschlands Oscarkandidat. Wegen des Filmes hat sie nun ein neues Tattoo. Denn zwischen Akin und Kruger lief eine Wette: "Sie hat gesagt, wenn der Film in Cannes angenommen wird, macht sie sich Tattoo. In Hamburg. Sie hat jetzt einen Anker". Und zwar am Knöchel, wie Kruger bedauernd im Gespräch verrät: "Am Knöchel - leider. Ich brauche nicht unbedingt ein Tattoo in meinem Alter" (lacht).

Diane Kruger: Akin ist einer der besten Regisseure

Diane Kruger lobt Akin als einen der besten Regisseure, mit denen sie jemals zusammengearbeitet hat. Er arbeite auf höchstem Niveau: "Der weiß genau, wie er sich eine Szene vorstellt. Er ist super mit Schauspielern, was sonst nicht immer der Fall ist. Er hat eine unheimliche Intuition - wer wichtig ist für eine Rolle. Und er hört oft zu. Er vertraut seinen Schauspielern und seiner Crew. Er ist auf dem gleichen Nivau, wie ein Quentin Tarantino", erzählt Kruger, die mit dem Hollywood-Regisseur Tarantino beim Film "Inglourious Basterds" zusammengearbeitet hat.

Am Freitagabend sind Diane Kruger und Fatih Akin in der NDR Talkshow zu Gast. "Aus dem Nichts" läuft am 23. November im Kino an.

