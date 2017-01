Stand: 31.01.2017 10:00 Uhr

"Timm Thaler" - Kinderklassiker neu verfilmt Timm Thaler oder das verkaufte Lachen , Regie: Andreas Dresen Vorgestellt von Walli Müller

Wer 1979 ein Kind war - oder Kinder hatte -, der saß an den Weihnachtstagen gebannt vor dem Fernseher und verfolgte die Serie "Timm Thaler". Die Verfilmung des Jugendbuchs von James Krüss war damals ein Straßenfeger und der Hauptdarsteller, Thommi Ohrner, mit seinen wuscheligen Locken der Schwarm aller Mädchen. Jetzt hat Andreas Dresen den "Faust für Kinder" fürs Kino neu verfilmt: "Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen".

Filmtrailer: "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen" Regisseur Andreas Dresen hat sich das bekannte Kinderbuch von James Krüss für seinen Film "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen" als Vorlage genommen und angenehm altmodisch inszeniert.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Justus von Dohnányi als teuflischer Baron

Wer erinnert sich nicht an den teuflischen Baron mit schwarzer Sonnenbrille, den Horst Frank damals mit so eiskaltem Gesicht spielte? In der Neuverfilmung übernimmt Justus von Dohnányi die Rolle des Barons, der dem netten Jungen Timm sein ansteckendes Lachen abluchsen will. Im Gegenzug wird er in Zukunft jede Wette gewinnen.

Timm lässt sich ein auf den Teufelspakt - und wird vom strahlenden Verlierer zum traurigen Gewinner. Denn was bringt es schon, Glück im Spiel und alles Geld der Welt zu haben, wenn einem die Freunde weglaufen

Nachdem die Fernsehserie den Roman aktualisiert und aus Timm Thaler einen modernen Skateboard-Jungen gemacht hatte, dreht Andreas Dresen das Rad der Zeit nun wieder zurück. Sein Setting ist, wie in der Vorlage von James Krüss, ein historisches: Autos, Wohnungen und Kleidung deuten auf die 20er-Jahre hin. Aber genauer spezifiziert wird das nicht. Dresen geht es um die Zeitlosigkeit der Geschichte. Er schickt seinen Helden als livrierten Liftboy in ein Grand Hotel.

Als Timm Thaler sein Lachen verlor

























Viele bekannte Darsteller

In diesem Film ist wirklich ein beeindruckendes Schauspieler-Ensemble aufgeboten: Von Charly Hübner über Steffi Kühnert, Bjarne Mädel, Nadja Uhl und Fritzi Haberlandt bis zu Andreas Schmidt und Axel Prahl, die als Gehilfen des Teufels Pausen-Clown-Funktion haben.

Dass der Baron die beiden in drollige, sprechende Ratten verwandelt, lockert das schaurige Geschehen etwas auf: In erster Linie ist der Film ja für Kinder gedacht. "Timm Thaler" wird hier märchenhafter, komödiantischer erzählt, als in der alten Serie. Er ist in der verkürzten Form auch deutlich plakativer, was Erwachsene vielleicht ein wenig stören mag.

Ein Familienfilm mit Moral

Andreas Dresens Version besticht durch wunderschöne Bilder und liebevoll ausgestattete Kulissen. Für das Grand Hotel beispielsweise wurde ein historisches Berliner Gerichtsgebäude umdekoriert. Hier wollte einer einen besonders schönen Film machen.

Der neue "Timm Thaler" ist ein im positiven Sinne altmodischer Familienfilm. Hier laufen klassische Kinderbuchhelden eben nicht plötzlich mit dem Handy durch die Gegend und reißen coole Sprüche. Hier nehmen Kinder noch eine richtige Moral mit nach Hause. Nämlich: Ein Leben ohne Lachen und Freundschaften wäre viel schlimmer als ein Leben ohne übermäßig viel Geld. Jede Wette, dass das bei den jungen Zuschauern gut ankommt! Die Eltern werden auch gerne zuschauen.

Timm Thaler oder das verkaufte Lachen Genre: Fantasy-Abenteuer Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Arved Friese, Justus von Dohnányi, Axel Prahl, Charly Hübner, Bjarne Mädel, Nadja Uhl Regie: Andreas Dresen Länge: 102 min FSK: FSK ohne Altersbeschränkung Kinostart: 2. Februar 2017

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 02.02.2017 | 07:20 Uhr