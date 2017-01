Stand: 09.01.2017 10:56 Uhr

Große Lichtshow zur Elbphilharmonie-Eröffnung von Petra Volquardsen

Die Eröffnung der Elbphilharmonie wird vermutlich nicht nur im Großen Konzertsaal spektakulär, sondern auch von außen: Während des Eröffnungskonzerts wird die Fassade des Konzerthauses in Echtzeit illuminiert. Die Musik des NDR Elbphilharmonie Orchesters findet sich draußen auf der roten Backsteinwand in Formen und Farben wieder. NDR.de überträgt am Mittwoch auch die Lichtshow live, genauso wie den Festakt und das Eröffnungskonzert.

Lichtshow zum Eröffnungskonzert









Lichtshow in Echtzeit

Drinnen im Konzertsaal spielen zur Eröffnung Geigen, Trompeten und Pauken. Draußen an der Fassade der Elbphilharmonie sind riesige Projektoren und Hochleistungs-Scheinwerfer die Instrumente. Kai Heuser und sein Team haben sich das Konzept für die Lichtinszenierung ausgedacht: "Das Konzept heißt Klangfarben. Das Konzert, das drinnen stattfindet, wird in Bilder verwandelt und außen sichtbar gemacht. Die ganze Stadt soll so am Konzert teilhaben", beschreibt Heuser die Idee.

Dabei geht es nicht einfach darum, ein fertiges Video abzuspielen, erklärt Gregory Namberger: "Es passiert wirklich in Echtzeit. Alles was drinnen stattfindet, wird rausgeschickt und motiviert zum Beispiel einen Farbkleks."

"Alles eine Frage der Fantasie"

Videos live Die illuminierte Elbphilharmonie zur Eröffnung Am 11. Januar wird die Elbphilharmonie mit einer spektakulären Lichtinstallation eröffnet. Der NDR überträgt die Lichtshow live. Schon jetzt ist der Licht-Countdown abens täglich im Livestream auf NDR.de zu sehen. Video-Livestream

Überall an der Kaikante und auch oben auf der Plaza sind schon die Schweinwerfer aufgebaut. An der Schmalseite der Elbphilharmonie - auf der Spitze Richtung Landungsbrücken - stehen zwei aufeinandergestellte Container. Über eine Treppe geht’s nach oben: Ein Kollege stellt gerade die Projektoren ein. Für jeden einzelnen Wandstreifen gibt es immer Gruppen von sechs Projektoren, die ein Bild darstellen.

Auf engem Raum sitzen mehrere Mitarbeiter des Teams vor Laptops und Bildschirmen. Sebastian Neitsch ist einer, der beim Eröffnungskonzert die Musik des Orchesters in Formen und Farben umsetzt. Für laute Töne wird etwa ein dicker Streifen auf die Fassade projiziert, für leise ein dünner. "Alles eine Frage der Fantasie", meint er. Manches kann der Computer von sich aus. Vieles wird aber auch manuell gesteuert.

Vorab hat sich jeder von ihnen auf bestimmte Werke, die bei der Eröffnung erklingen, vorbereitet. Jetzt wird nochmal zusammen mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester geprobt, damit die Lichtshow passgenau mit der Musik mitläuft.

Lichttechniker mit Lampenfieber

Die Elbphilharmonie-Eröffnung draußen erleben Am 11. Januar und voraussichtlich auch am 12. werden der Kaispeicher, die Fassade und die Plaza der Elbphilharmonie zur Leinwand eines spektakulären Licht- und Farbenspiels. Die Musik der Eröffnungskonzerte wird in Echtzeit auf das Gebäude projiziert. Die Lichtshow sieht man am besten im Hafen, bspw. von den Landungsbrücken.

Wie das wohl am Ende aussieht? Enno Isermann von der Kulturbehörde hat schon Testbilder gesehen: "Ruhige und fulminante Passagen der Musik zeigen sich auch im Bild. Wenn ein Beethoven alles gibt, dann gibt das Bild auch alles." Am besten sehen kann man die Illumination von den Landungsbrücken aus. Oder vom Schiff - mehrere Barkassenunternehmer bieten spezielle Fahrten an.

Vor dem Team liegt noch viel Arbeit bis zur Eröffnung. Wenn es so weit ist, wird es für sie genau so ein besonderer Moment wie für die Musiker im Großen Saal. Denn eine Elbphilharmonie eröffnet man nur einmal, da muss schon alles stimmen. Auch die Lichttechniker haben Lampenfieber.

Mehr zu Hamburgs neuem Wahrzeichen Elbphilharmonie Hamburg: Alles zur Eröffnung Am 11. Januar wird die Elbphilharmonie in Hamburg eröffnet. Der NDR überträgt live. Hier finden Sie alles zur Eröffnung und zur spannenden Baugeschichte dieses Konzerthauses. mehr Elbphilharmonie-Eröffnung: Live dabei mit dem NDR Am 11. Januar eröffnet das NDR Elbphilharmonie Orchester den Großen Konzertsaal in Hamburgs neuem Wahrzeichen. Der NDR überträgt den Festakt und das Konzert live im Radio, Fernsehen und auf NDR.de. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.01.2017 | 19:22 Uhr