Stand: 04.04.2017 15:26 Uhr

Ist unser Gesundheitssystem lebensgefährlich? Tatort Krankenhaus. Wie ein kaputtes System Misshandlungen und Morde an Kranken fördert von Karl H. Beine, Jeanne Turczynski Vorgestellt von Daniela Remus

Wenn bekannt wird, dass Pfleger oder Ärzte Patienten in Krankenhäusern oder Altenheimen getötet haben, dann ist schnell von durchgedrehten und labilen Typen als Tätern die Rede. Zu behaupten, auch Fehler im Gesundheitssystem könnten zumindest dazu beigetragen haben, solche Tötungsserien zu ermöglichen, scheint abwegig und abstrus. Dass es das ganz und gar nicht ist, davon ist der Mediziner und Forscher Karl H. Beine überzeugt. Zusammen mit der Wissenschaftsjournalistin Jeanne Turczynski hat er im Buch "Tatort Krankenhaus" Argumente dafür vorgelegt.

Es klingt unglaublich: Das Gesundheitssystem begünstige Tötungen von Patienten in Kliniken und Altenheimen, so die These des Buchs. Von bis zu 40.000 Fällen pro Jahr sprechen die beiden Autoren, die sich dabei auf ihre Befragung von rund 5.000 Ärzten und Pflegern beziehen. "Haben Sie selbst schon einmal aktiv das Leiden von Patienten beendet?" lautete eine der Fragen.

Das Ergebnis ist schockierend, sagt Jeanne Turczynski: "Es ist so, dass bei diesen Personen 1,5 Prozent, also 65 Menschen, gesagt haben: 'Ja, im Zeitraum von einem Jahr habe ich das Leben von einem Patienten aktiv beendet!' Und das haben wir hochgerechnet auf die Pflegeberufe in Deutschland. Wir sind auf die Zahl von 14.000 Tötungsfällen gekommen, die innerhalb eines Jahres passiert sein können."

Unverantwortliche Panikmache?

Auf die Frage, ob bekannt sei, dass ein anderer aktiv das Leiden eines Patienten beendet habe, antworteten noch mehr Menschen mit Ja. Deshalb gehen die Autoren Jeanne Turczynski, Medizin- und Wissenschafts-Journalistin beim Bayerischen Rundfunk, und der Mediziner Karl Beine, Professor für Psychiatrie an der Universität Witten/Herdecke, von mutmaßlich 40.000 Tötungsfällen pro Jahr aus.

Ein Verdacht, der schon jetzt empörte Reaktionen ausgelöst hat. Von "hirnrissiger und unverantwortlicher Panikmache" spricht beispielsweise die Ärztekammer Westfalen-Lippe. Und der Patientenbeauftragte der Bundesregierung bemängelt, die Fragen seien missverständlich formuliert.

Mit der Belastung des Pflegepersonals steigt die Sterberate

Auch die Autoren räumen ein, dass mancher Befragte beim Antworten vielleicht das Abstellen von Maschinen aufgrund einer Patientenverfügung im Kopf gehabt habe. Trotzdem komme es, da es überall zu wenig Personal gebe, zwangsläufig zu vielen Fehlern, mitunter auch tödlichen.

"In den knapp 2.000 Krankenhäusern in Deutschland fehlen rund 162.000 Mitarbeiter in der Pflege. Dass die Sterberate der Patienten mit steigender Arbeitsbelastung der Pflegekräfte ebenfalls steigt, auch das haben Studien längst bewiesen." Zitat aus dem Buch "Tatort Krankenhaus"

Unter Zeitdruck passieren mehr Fehler

Die Folgen dieses Pflegenotstands: Medikamente würden vertauscht oder falsch dosiert, Patienten zu früh entlassen, Kranke nicht optimal behandelt. Das Effizienzstreben, der Stellenabbau, Zeitdruck und normierte Fallpauschalen begünstigten medizinische und pflegerische Fehler. Und verhinderten gleichzeitig, dass diese rechtzeitig erkannt würden. Jeanne Turczynski: "Mir haben Oberärzte erzählt, die treffen sich einmal pro Monat, da werden aber nicht medizinische Fälle diskutiert, sondern da geht es tatsächlich um die Fallzahlen und den Case Mix und wie steht meine Abteilung wirtschaftlich da? Und man kriegt sehr schnell beigebracht, dass, wenn man wirtschaftlich seine Abteilung gegen die Wand fährt, dann hat man ein echtes Problem. Wenn man medizinisch einen Fehler macht, dann passiert erst mal gar nichts."

Zwischenfälle bleiben oft unbemerkt

Tötungsserien in Krankenhäusern konnten nur deshalb so lange unbemerkt bleiben, weil Zeit und Gespräche fehlten, um die Missstände auf den Stationen oder die Probleme einzelner Mitarbeiter zu erkennen und zu thematisieren. Sie müssten deshalb im Zusammenhang mit diesem strukturellen Problem gesehen werden, so die Autoren.

"Unser kaputtes Gesundheitssystem bedarf also dringend der Reparatur. Ohne gravierende Kurskorrekturen wird es zu einer weiteren Erosion der Versorgungsqualität kommen. Ärzte und Pfleger werden nicht mehr in der Lage sein, selbst eine gebotene Minimalversorgung zu gewährleisten." Zitat aus dem Buch "Tatort Krankenhaus"

Mehr Zeit für die Pflege und Fach-Gespräche!

"Tatort Krankenhaus" ist ein gut geschriebenes Sachbuch. Und allen, die sich vom reißerischen Titel abgeschreckt fühlen, sei gesagt: Es lohnt sich, das Buch zu lesen. Denn es geht den Autoren nicht darum, das Krankenhaus-Personal an den Pranger zu stellen, sondern auf strukturelle Probleme hinzuweisen. Neben einer besseren Ausstattung der Kliniken fordern sie zum Beispiel mehr Zeit und eine professionelle Begleitung des Personals.

Fakt ist: Das Buch provoziert, aber es wirft auch Fragen auf, die zeigen, wie überfällig die Debatte über das Gesundheitssystem und die Arbeitsbedingungen in den Kliniken und Altenheimen ist.

Tatort Krankenhaus. Wie ein kaputtes System Misshandlungen und Morde an Kranken fördert von Karl H. Beine, Jeanne Turczynski Seitenzahl: 256 Seiten Genre: Sachbuch Verlag: Droemer HC Veröffentlichungsdatum: 3. April 2017 Bestellnummer: 978-3-426-27688-4 Preis: 19,99 €

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Buchtipp | 03.04.2017 | 09:20 Uhr