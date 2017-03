Stand: 10.03.2017 14:59 Uhr

Zum Welttag der Poesie

Es sind nicht gerade poetische Worte, mit denen die UNESCO vor 17 Jahren den 21. März zum "Welttag der Poesie" ausgerufen hat: "Der Welttag soll an den Stellenwert der Poesie, an die Vielfalt des Kulturguts Sprache und an die Bedeutung mündlicher Tradition erinnern." Gut gut, nun aber genug der bürokratischen Worte - und Bühne frei für die Dichter!

Ihr Lieblingsgedicht auf NDR Kultur

Aus einer umfangreichen, Jahrhunderte umspannenden Auswahl können Sie sich für Ihr Lieblingsgedicht entscheiden - eine natürlich unmögliche und dafür umso vergnüglichere Aufgabe! Die beliebtesten Gedichte werden dann renommierte Schauspieler an jenem 21. März live im NDR Kultur Studio vortragen: am Vormittag der als Synchron- und Hörbuchsprecher bekannte Volker Hanisch; und am Nachmittag Franziska Hartmann, Ensemblemitglied am Thalia-Theater, die wir für ein paar Stunden aus den Proben zu "Das achte Leben" von Nino Haratischwili herausreißen können.

Werden Sie selbst kreativ

Zudem wollen wir Sie gern verleiten, selbst poetisch aktiv zu werden. In der Sendung "Lauter Lyrik" hören Sie ab dem 13. März jeden Vormittag um 10.40 Uhr Gedichte, die sich mit verschiedensten Orten beschäftigen. Fließen auch Ihnen Verse über Ihre Heimat aus der Feder? Dann schicken Sie uns Ihre Gedichte. Die schönsten werden am 21. März hier zu lesen sein.

Und sowieso gilt natürlich: Jeder Tag ist ein "Tag der Poesie" - heute, morgen und also auch der 21. März!

Aktion Wählen Sie Ihr Lieblingsgedicht! Zum Welttag der Poesie können Sie hier aus 35 Gedichten diejenigen wählen, die NDR Kultur am 21. März im Programm live vortragen lassen wird. mehr Schicken Sie uns Ihr Heimatgedicht! Fließen auch Ihnen Verse über Ihre Heimat aus der Feder? Dann schicken Sie uns hier Ihre Gedichte. Die schönsten werden am 21. März auf NDR.de veröffentlicht. mehr

