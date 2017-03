Stand: 16.03.2017 10:38 Uhr

Lesung: Vom schönen und vom echten Leben von Juliane Bergmann

Was macht unser Leben aus? Wann frisst uns die Arbeit auf? Wann ist sie Berufung? Darüber denken nicht nur Soziologen oder Philosophen nach; darüber werden auch Romane geschrieben, die das Verhältnis zwischen Mensch und Arbeit ausloten. In der Veranstaltungsreihe "Gebundenes Leben" von Körber-Stiftung und Literaturhaus Hamburg haben gestern zwei Autoren zum Thema gelesen und gesprochen.

Der Saal des Literaturhauses Hamburg. Restlos ausverkauft. Auf der Bühne sitzt die Autorin Doris Knecht, in roter Bluse, mit Brille, ihr dunkelbraunes Haar - ein verwuschelter Bob. Lässig beugt sie sich nach vorn, liest von Marian, der Romanheldin aus ihrem Buch "Wald": "Sie war die Fremde, jeder kannte sie, nur die Fremde kannte keinen." Fremd fühlt sich Marian, weil sie unfreiwillig aus ihrem schicken Wiener Großstadtleben gerissen wurde. Jahrelang hatte sie als erfolgreiche Modedesignerin gearbeitet, doch dann kam 2008 die Finanzkrise. Und inzwischen lebt sie in einem entlegenen Häuschen im Wald, geerbt von einer Tante.

Selbstverortung im echten Leben

Was bleibt, wenn man seinen Job verliert? Diese Frage inspirierte Doris Knecht zu dem Buch: "Es fiel in eine große Nachdenkphase hinein, weil ich viele Leute kenne, die selbstständig arbeiten in Wien und auch ein bisschen in diesem künstlerischen Metier tätig sind. Und die sehr viel Angst hatten wegen der Krise und sich überlegt haben: Was tue ich, wenn ich meine Arbeit verliere? Ich habe zusätzlich noch ein kleines Haus auf dem Land und immer wieder überlegt man sich natürlich: Was wäre, wenn man von dem, was man in diesem Beet anpflanzt, leben müsste? Also ich würde verhungern. Und die anderen sind froh, dass sie mit dem Auto in einen Supermarkt fahren können, der in der Nähe ist."

Selbstbehauptung im falschen Leben

Weitere Informationen Familienchronik in Serie Ein großartiges Lesevergnügen ist der "Arbeiterroman" von Gerhard Henschel. Mit diesem siebten Teil der Martin-Schlosser-Lebenschronik wächst die Vorfreude auf die nachfolgenden Romane. mehr

Die Suche nach einem Job. Oder: die Suche nach dem richtigen Job - ähnliches treibt auch Martin Schlosser um, den Hauptcharakter in Gerhald Henschels autobiografischem Buch "Arbeiterroman". Der ehemalige "Titanic"-Autor liest ebenfalls an diesem Abend. Seine Geschichte ist aus Sicht eines Mittzwanzigers erzählt, der sein Studium abgebrochen hat und Schriftsteller werden will. Weil das nicht so recht funktioniert, jobbt er in einer Dorf-Kneipe, in der Schlägereien auf der Tagesordnung stehen: "Hinter der Bar war man einigermaßen geschützt, aber richtig sicher fühlte ich mich erst wieder beim Eintreffen der Polizei. Gut, dass Oma nicht ahnte, in was für einer Kaschemme ich meine Brötchen verdiente. Oder Papa, der hatte seinem Sohn ein Studium finanziert und nun verdingte der sich in einem Bumslokal mit einer Stammkundschaft aus polizeibekannten Schlägertypen."

Arbeit und Identität

Der eine kellnert, um nebenbei Autor sein zu können. Die andere fällt mit der plötzlichen Arbeitslosigkeit in ein tiefes Loch. Arbeiten um zu leben. Oder seine Arbeit lieben? Ganz unterschiedliche Positionen zweier Autoren sind auf dieser Bühne zusammen gekommen. Viele Fragen wurden angestoßen, die Antworten blieben aus. Dennoch: ein sehr unterhaltsamer Abend.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 16.03.2017 | 06:20 Uhr