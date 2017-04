Stand: 26.04.2017 12:04 Uhr

Usedomer Literaturtage starten

Bis zum 29. April ist die Insel Usedom ein Ort der Literatur. Unter dem Motto "Identität - dringend gesucht!" begeben sich Autoren wie Donna Leon und der deutsch-französische Publizist Alfred Grosser bei den 9. Usedomer Literaturtage auf Identitätssuche. Die Autoren thematisieren dabei Herkunft, Sprache und Erinnerung.

Asfa-Wossen Asserate eröffnet die Literaturtage am Abend mit einer Lesung. Der Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie liest aus seinem Buch "Die neue Völkerwanderung. Wer Europa bewahren will, muss Afrika retten". Er springt für Martin Walser ein, der aus gesundheitlichen Gründen seine Lesung kurzfristig absagen musste. Die Präsidentin des Landtags in Schwerin, Sylvia Bretschneider (SPD), wird die Eröffnungsrede halten.

Der Völkerverständigung verpflichtet

Auf der deutsch-polnischen Insel Usedom fühlten sich die Literaturtage dem europäischen Dialog und der Völkerverständigung verpflichtet, sagte der Intendant der Veranstaltungsreihe, Thomas Hummel. Vor dem Hintergrund ihrer Geschichte von den Slawen, über die Zugehörigkeit zu Pommern, Schweden, Preußen, der deutschen Teilung bis zur EU stelle sich auf der Insel stärker als an anderen Orten die Frage nach Identität.

Zwei Lesungen mit Donna Leon

Die Bestsellerautorin Donna Leon, die im vergangenen Jahr ihr Usedom-Debüt hatte, ist dieses Mal mit zwei Lesungen bei den Literaturtagen vertreten. Leon stellt ihren 25. Krimi "Ewige Jugend" vor. Begleitet wird sie in der Lesung von der aus den Brunetti-Verfilmungen bekannten Schauspielerin Annett Renneberg.

Usedomer Literaturpreis geht an Joanna Bator

Den Abschluss der Literaturreihe bildet die Verleihung des Usedomer Literaturpreises am 29. April an Joanna Bator. Sie zählt mit ihren international viel beachteten Werken, insbesondere ihrem Roman "Dunkel, fast Nacht" aus dem Jahr 2012, zu den wichtigsten Autoren Polens. Bator wird mit dem mit 5.000 Euro dotierten Preis für ihr Lebenswerk geehrt.

