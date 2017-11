Stand: 12.11.2017 12:26 Uhr

Morsbach für poetische Maßarbeit ausgezeichnet

Eine Starnberger Schriftstellerin darf sich über den Roswitha-Preis der Stadt Bad Gandersheim freuen. Die mit 5.500 Euro dotierte Auszeichnung ist am Sonntag im historischen Kaisersaal der Abtei Bad Ganderseheim an Petra Morsbach veliehen worden. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass die Bücher der 61-Jährigen poetische Maßarbeit seien. 1956 in Zürich geboren, studierte Morsbach in München Theaterwissenschaften, Psychologie und Slawistik. Vor ihrem Roman-Debüt arbeitete sie zunächst zehn Jahre als Dramaturgin und Regisseurin. 1995 erschien dann "Plötzlich ist es Abend". Ihr neuestes Buch trägt den Titel "Justizpalast".

Zweite Auszeichnung innerhalb von zwei Wochen

Für diesen Roman wurde Morsbach erst am vergangenen Sonntag in Braunschweig der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis verliehen. Die Auszeichnung zählt zu den angesehensten Literatur-Preisen in Deutschland. Den mit 30.000 Euro dotierten Preis erhielt Morsbach, da sie laut Jury sehr konkret und genau Fallgeschichten aus der Gerichtspraxis aufblättere - fein gesponnen an den Polen von Hass und Begierde.

Ein Preis nur für Frauen

Der Roswitha-Preis gilt als ältester deutscher Literaturpreis für Frauen. Die Auszeichnung wird seit 1973 jährlich und ausschließlich an Frauen verliehen. Namensgeberin ist Äbtissin Roswitha von Gandersheim (935-973), die im 10. Jahrhundert im Stift Gandersheim Legenden, Dramen und historische Gedichte schrieb und als erste deutsche Dichterin gilt. Zu den Preisträgerinnen zählen Marie Luise Kaschnitz (1973), Luise Rinser (1979), Herta Müller (1990) und Cornelia Funke (2008). Im vergangenen Jahr erhielt die Berliner Schriftstellerin Nora Bossong den Preis.

