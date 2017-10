Stand: 27.10.2017 14:30 Uhr

Moderne Gruselgeschichten Das ist ja wohl der Horror! von Marcus Gärtner (Hrsg.) Vorgestellt von Ulrike Sárkány

Halloween wird bei uns jetzt etwa schon so lange gefeiert, wie es den Film "Scream" gibt. Der erste lief am 30. Oktober 1997 in den deutschen Kinos an. Seither ist es gute Tradition, den Vorabend zu "Allerheiligen" - denn das bedeutet das Wort "Halloween" - mit viel Spuk und Horror zu begehen.

Pünktlich dazu ist ein Sammelband mit modernen Horrorgeschichten bei Rowohlt erschienen: "Das ist ja wohl der Horror!" vor.

Gruseln kann man sich überall

Die schönsten Gespenstergeschichten spielen natürlich in alten Schlössern mit finsteren Verliesen, aber diese Sammlung mit dreizehn Geschichten zeitgenössischer Autorinnen und Autoren zeigt, dass man sich überall gruseln kann, im Wellness-Hotel, im Kinderzimmer, in der heimischen Badewanne.

In der Wohnung war es still. Hennes hatte mir erst gesagt, dass er noch einmal wegmüsse, als ich schon mit dem Mittel auf dem Kopf und geschlossenen Augen in der Badewanne die zwanzig Minuten abwartete. Ich lag nicht gern in der Badewanne, wenn ich allein zu Hause war. Ich hätte das nie gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass Hennes noch einmal weggeht.

Ich hörte irgendein Klappern. Leseprobe

Die Szene, die Kirsten Fuchs in ihrer Erzählung "Rosa Mantel" hier entwirft, erinnert an die berühmte Duschszene in Hitchcocks "Psycho", aber die Geschichte entwickelt sich dann doch ganz anders. Das ist ja das Faszinierende an der Literatur: sie überschreitet, wenn sie will, alle Grenzen des Realistischen und versetzt uns in einen Taumel, in dem Zeit und Raum verschwimmen wie im Traum.

Horrorstorys für jeden Geschmack

Jeder wird in dieser Sammlung seine eigene Lieblingshorrorstory finden. Für den einen mag das "Der Mann im Wald" von Tex Rubinowitz sein, in der zwei einsame Internatszöglinge mit einem am ganzen Körper verbrannten, aber immer noch lebenden Mann konfrontiert werden. Für die anderen Doris Knechts Geschichte "Rot steht mir nicht". Da begegnet eine Frau plötzlich sich selbst, wie sie vor dem Fenster eines Schnellimbiss über den Zebrastreifen geht - und sie trägt Rot.

Ich sah mir zu, wie ich auf der anderen Straßenseite in ein Taxi stieg, das Richtung Rosenthaler Platz davonfuhr. Ich hatte immer gedacht, Rot steht mir nicht, aber Rot stand mir gut. Leseprobe

Eine Geschichte anzufangen, ist gar nicht so schwer, fällt bei der Lektüre dieser dreizehn Erzählungen auf, aber sie auch mit einem Überraschungseffekt zu Ende zu bringen, ist noch einmal ein besonderes Kunststück.

Frank Schulz erzählt in "Das Unheimchen" von einer wunderbaren Begebenheit in einem Wellness-Hotel, in dem eine 62-Jährige verzweifelt nach dem Glück sucht.

Geschichten mit Überraschungseffekt

Heinz Strunk wurde zu seiner Erzählung "Schwarzes Loch", die die erste im Buch ist, bestimmt von den vielen in fremden Hotels verbrachten Nächten inspiriert, die ein Künstler in seinem Leben so durchzustehen hat.

Ich muss die Nacht irgendwie überstehen, nur darum geht es. Ja, nur darum noch, das ist mit einem Mal klar. Ein Höllenort, denke er, luft- und schalldicht, ohne Verbindung zur Außenwelt. Der Polittalk ist zu Ende - trinken, zappen, trinken, zappen, bis die Erschöpfung über ihn sinkt wie ein großer Stein und ihm gegen 1 Uhr 30 endlich die Augen zufallen.

Zwei Stunden später wacht er auf, der verdammte Fernseher läuft und rauscht und flimmert und flackert. Griff nach der Fernbedienung. Nicht da. Er legt die immer rechts von sich ab, immer, immer rechts. Leseprobe

In dieser Nacht im Hilton Düsseldorf verschwinden nach und nach Dinge aus dem Raum, und diese Geschichte hat garantiert einen verblüffenden Schluss.

Das Cover des Buchs ziert übrigens eine Zeichnung des genialen Rudi Hurzlmeier. Da betritt ein Hotelgast das Haus auf einer überdimensionalen rosa Zunge. Horrorgeschichten, die richtig Spaß machen!

Das ist ja wohl der Horror! von Marcus Gärtner (Hrsg.) Seitenzahl: 224 Seiten Genre: Roman Zusatzinfo: Neue Horrorgeschichten von Heinz Strunk, Till Raether, Kirsten Fuchs, Jenni Zylka, Tex Rubinowitz, Frank Schulz, Ralf König, Georg Klein, Anselm Neft, Sven Stricker, Dirk Stermann, Thomas Gsella und Doris Knecht. Verlag: Rowohlt Bestellnummer: 978-3-499-27343-8 Preis: 10,00 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 30.10.2017 | 12:40 Uhr