Mehr als Grusel - die Jussi Adler-Olsen-Krimis von Janek Wiechers

Er gehört zu den erfolgreichsten Krimiautoren der Gegenwart: Der Däne Jussi Adler Olsen. Seine Bücher werden in dutzende Sprachen übersetzt und verkaufen sich weltweit millionenfach. Besonders beliebt ist seine Reihe um den fiktiven Ermittler Carl Mørck, der Kommissar aus dem Sonderdezernat Q in Kopenhagen. Mittlerweile sieben Romane der Carl-Mørck-Reihe hat Adler-Olsen vorgelegt - der neuste Teil "Selfies" erschien 2016. Derzeit ist Jussi Adler-Olsen auf Lesereise.

Faszination des dänischen Miteinanders

Seine Fans feiern ihn fast wie einen Popstar: Wo Jussi Adler-Olsen auftaucht kommen sie in Scharen. Das ist auch bei seiner Lesung in Braunschweig nicht anders: Gelächter, Heiterkeit im Saal, als Jussi Adler-Olsen Passagen seines neuen, fast 600 Seiten dicken Roman "Selfies" im Original vorträgt.

Adler-Olsens eingefleischte Fans hängen gebannt an seinen Lippen. Der jung gebliebene 67-Jährige lächelt viel, scherzt und plaudert entspannt über seine Bücher und sein Schriftstellerdasein.

Eine sympathische Erscheinung, dieser Mann mit grauem Haar: Halbglatze und Bart - irgendwie skandinavisch - entspannt, freundlich und vor allem sehr zugänglich. Ganz so seien auch die Charaktere in seinen Büchern, meint der Schriftsteller. Stets glaubhaft und menschennah; genau dafür würden ihn seine Fans lieben. Vor allem seine deutschen Fans: "Die Deutschen fasziniert, dass meine Protagonisten sich so direkt und informell miteinander verhalten. Ganz so, wie wir Dänen es halt auch im echten Leben tun. Unter ihrer formellen Schale würden viele Deutsche, die ja eng mit uns ja verwandt sind, auch so sein wollen. Viele wünschen sich weniger Autorität in ihrem Leben", so der Autor.

Ein Schriftsteller nah an seinen Lesern

Vor und nach Jussi Adler-Olsens Lesung herrscht großes Gedränge vor dem Saal: Er signiert Bücher. Dutzende. Er schüttelt geduldig Hände, posiert für Handy-Fotos. Ein Schriftsteller-Star zum Anfassen. Manchmal wundere ihn der ganze Rummel um ihn, gibt der sympathische Däne unumwunden zu: "Mit so einem Erfolg rechnet niemand. Das zu behaupten wäre ziemlich hochnäsig. Noch vor fünf Jahren ging es bei meinen Lesungen noch nicht so ab wie heute. Es ist schon immer eine Menge los. Aber ich mag das, auf Tuchfühlung mit meinen Fans zu gehen ist mir wichtig."

Wie alle von Jussi Adler-Olsens Büchern ist auch "Selfies", der neuste Band der "Reihe Sonderdezernat Q", mitunter nichts für sensible Gemüter: wie in allen seinen Mørck-Krimis entwickelt der Autor seine Charaktere zwar mit viel Gespür für innere Regungen - aber es wird eben auch brutal und blutig gemordet. Aber um Schock-Effekte gehe es ihm gar nicht, betont der Bestseller-Autor: "Klar, der Grusel ist auch in meinen Büchern wichtig. Aber wer nur sowas sucht, der wird bei anderen Krimiautoren eher fündig. Meine Leser finden bei mir stattdessen jede Menge Humor; aber natürlich auch ihr schaurig-gruseliges Blutbad. Klar. Die wohldosierte Mischung macht's."

Begeisterte und geduldige Krimifans

Die Adler-Olsen-Fans in Braunschweig haben die Wälzer des Star-Autors mitgebracht, um sich seine Romane signieren zu lassen. Sie warten geduldig in der langen Schlange vor dem Signiertisch. Dabei geraten sie derweil ins Schwärmen über ihr Idol und seine Bücher.

