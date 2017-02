Stand: 01.02.2017 13:34 Uhr

St. Pauli: Christian Redl liest Kriminalfälle von Emine Cekirge

Der Hamburger Schauspieler Christian Redl liest im St. Pauli Theater Geschichten über wahre Mordfälle. Den Stoff dazu liefert das Magazin "Stern Crime" von Gruner + Jahr.

Probe im St.- Pauli Theater

Die Geschichten erzählen von Menschen, die in eine Situation geraten, die sie überfordern. Dann reagieren sie. "Das geht bis zum Mord", erzählt der 68-jährige Künstler. Zwischen den Szenen wird mit kurzen Musikeinblendungen Spannung erzeugt. Neugierig machen die visuellen Elemente im Hintergrund: Zu sehen sind Fotos von Opfer, Täter und den Tatorten.

Zwei Schüsse feuerte sie auf seinen Hinterkopf ab…Gerhard kippte auf die Computertastatur…als kein Blut mehr aus den Wunden kam, wusste sie: Gerhard ist sie los. Sie beschließt den Toten in der Tiefkühltruhe einzufrieren, doch wie kommt er in die Tiefkühltruhe hinein? Geschichte aus dem "Stern-Crime"-Magazin

Faszination des Schreckens

Die Geschichte von der Mörderin ist eines von zwei wahren Verbrechen, die Christian Redl auf der Bühne präsentiert. Der Schauspieler erzählt: "Da kriegt man das Grauen, das ist ja unglaublich, also menschliche Abgründe hoch zehn."

Die Geschichten erschrecken und faszinieren. Redl glaubt, dass Menschen nachvollziehen wollen, was in einem Mörder vor sich geht. Mittlerweile hat er viele abgründige Charaktere gespielt. Dennoch reizt es ihn, diese Geschichten zu lesen: "Sich mal anzuhören, wozu Menschen in der Lage sind, das finde ich interessant."

Aber: "Da kriegt man schon Angst", gibt er zu bedenken: Das gilt auch für ihn selbst. Der Schauspieler hat Angst "vor Gewalt", genauso wie vor "Unberechenbarkeit, also was einem so widerfahren und aus heiterem Himmel passieren kann. Eine Krankheit, die mir sehr zusetzt, die würde mir auch Angst machen."

Ein einprägsames Gesicht

Sein Gesicht kennt man aus den Spreewaldkrimis. Als Hammermörder wurde er zum Mann mit dem bösen Blick. "Wenn mich die Leute ansprechen, die mich von früher kennen, sagen die: 'Du hast immer so düster geguckt, ich dachte, du haust mir gleich eine runter und ich habe mich gar nicht getraut, dich anzusprechen'. Inzwischen ist meine Ausstrahlung freundlicher geworden", findet Redl.

