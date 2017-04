Stand: 05.04.2017 10:39 Uhr

Bucharchäologin erforscht Kirchenbibliothek von Susann Moll

Dr. Britta-Juliane Kruse ist eigentlich wissenschaftliche Mitarbeiterin der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Zurzeit erschließt sie aber im Rahmen eines Fellowships am Alfried Krupp Kolleg Greifswald die historische Kirchenbibliothek in Loitz. Die wurde 1611 von Sophia Hedwig von Pommern-Wolgast gegründet und ist über die Jahrhunderte immer weiter gewachsen - eine Rarität. Die Bucharchäologin ist seit September 2016 in Loitz und hat in dieser Zeit unter anderem eine seltene Buchsammlung gefunden.

In einem kleinen Raum hinter dem Altar in der St. Marien Kirche in Loitz verbirgt sich ein kleiner Raum, vollgepackt mit fast 700 Büchern. Seit vergangenem Jahr ist das der Arbeitsplatz von Britta-Juliane Kruse. Sie ist Spezialistin für Altgermanistik und Bucharchäologie und erschließt die mehr als 400 Jahre alte Kirchenbibliothek.

Eine besondere Kirchenbibliothek

"Es ist sehr selten, dass so ein Buchbestand über Jahrhunderte am Ort geblieben ist - das ist ganz etwas Besonderes", erklärt die Bucharchäologin. "Meistens hat man durch Kriegsbewegungen oder sonstige Eingriffe die Bücher zum Teil aussortiert oder verkauft und sie sind dann in andere Bestände gekommen, häufig in große Sammlungen in großen Städten wie München, Berlin und auch Wolfenbüttel. Dass sich sowas als geschlossene Sammlung, die sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat - in Loitz gibt es auch neuzeitliche Bücher - am Ort geblieben ist, ist wirklich eine Rarität."

Nicht nur die Loitzer Kirchenbibliothek an sich ist etwas ganz Besonderes. Die Sammlung enthält auch einige besondere Schätze. Etwa eine achtbändige Ausgabe mit der Bibelübersetzung und weiteren Schriften von Martin Luther. Die prachtvollen Einbände mit goldenen Bildtafeln und Malereien stammen zweifelsfrei aus der Werkstatt von Lukas Weischner und seinem Vater. Eine Rarität, weiß Britta-Juliane Kruse: "Man hat weltweit einzelne Einbände gefunden aus dieser Werkstatt, aber sie sind insgesamt sehr selten. Ich glaube, mit den acht Einbänden hier vielleicht insgesamt 14. Das ist eine überschaubare Zahl."

Auch Schätze in den Büchern

Neben verschiedenen Bibelausgaben umfasst historische Bibliothek auch Lexika und Wörterbücher verschiedener Sprachen wie Hebräisch und Syrisch. Britta-Juliane Kruse sucht darin nach handschriftlichen Einträgen und anderen Fundstücken. Das sind zum Beispiel gepresste Pflanzen, vergessene Lesezeichen oder hineingelegte Rezepte.

"Neulich habe ich einen Zettel entdeckt, der war um 1800 geschrieben worden, es waren offensichtlich die Notizen eines Pfarrers. Es sollte ein Aufgebot bestellt werden und die Namen des zukünftigen Brautpaares wurden erwähnt. Sowas finde ich immer sehr anrührend und ich merke immer, wenn mir ab und an mal sowas serviert wird in einem Buch, dann mache ich auch gerne so gründlich weiter."

Was Bücher über ihre Benutzer sagen

Um so etwas zu finden, blättert die 57-Jährige Buch für Buch der Loitzer Sammlung durch. Die Forscherin hat ihre Arbeit zwar auf die ältesten Schriften in der Bibliothek beschränkt. Es bleiben dennoch 200 Bücher. Aber gerade diese Lesespuren und was sie über die Benutzer der Bücher aussagen, sei das spannende an ihrer Arbeit, sagt die Wissenschaftlerin. Sie stelle sich dann manchmal vor, "wie die Leute dann in einem altmodischen Raum über diesen Bücher gesessen haben. Manchmal denke ich, es wäre so schön eine Zeitreise zu machen und sich mal eine Stunde in diesen Raum zu begeben. Das wäre dann eine vollkommen andere Welt."

Bevor sie nach Loitz gekommen ist, hat Britta-Juliane Kruse unter anderem die Bibliotheken von Frauenklöstern in Niedersachsen erforscht. Für die Erschließung der Kirchenbibliothek von St. Marien hat sie noch bis Ende September Zeit. Dann endet ihr Stipendium.

Im Juni stellt die Bucharchäologin erste Ergebnisse vor und zwar am 19. Juni um 18 Uhr in Alfried Krupp Wissenschaftskolleg in Greifswald und am 29. Juni um 18 Uhr im Gemeindesaal in Loitz.

