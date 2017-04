Stand: 09.04.2017 09:32 Uhr

"Das achte Leben" feiert gelungene Premiere von Katja Weise

Der Roman "Das achte Leben (Für Brilka)" von Nino Haratischwili war einer der wichtigsten des Herbstes 2014. Auf knapp 1.300 Seiten erzählt die in Georgien geborene und in Hamburg lebende Autorin darin ein Jahrhundert georgische Geschichte - von der Oktoberrevolution bis zum Zerfall der Sowjetunion. Die Regisseurin Jette Steckel hat den Roman jetzt am Hamburger Thalia Theater auf die Bühne gebracht.

Applaus und Jubel nach fünf Stunden Theater

Es ist beinahe Mitternacht, doch das Publikum steht und klatscht und jubelt. Und das nach knapp fünf Stunden Theater. Jette Steckel ist mit "Das achte Leben (Für Brilka)" ein wahrlich großer Abend gelungen. Mit Tanz, Musik, Film und tollen Schauspielern. Geschickt greift sie für ihre Inszenierung eine in dem Roman angelegte Idee auf: Die 12-jährige Brilka, jüngstes Mitglied der Familie Jaschi, der wir über mehrere Generationen folgen, träumt davon, die Geschichte ihrer Familie in einer Choreographie zu erzählen. Jette Steckel erfindet diese Choreographie. Sie beginnt folgerichtig mit Brilka, die sich im rosa Ballettrock tastend hinein bewegt in die Vergangenheit und dann die Bühne freigibt für ihre Vorfahren. "Ketewan Jaschi, genannt Kitty", sagt sie. "Als ich im Jahr von Lenins Tod auf die Welt komme, wissen meine Eltern noch immer nicht, sich bei ihrer gegenseitigen Verletzungen, Enttäuschungen und ihrem Alleinsein zu helfen." Kitty wird sich später in Andro verlieben, der sich von den Faschisten anwerben lässt, in der Hoffnung auf ein unabhängiges Georgien. Und dafür mit dem Leben ihres ungeborenen Kindes bezahlen müssen.

Nah dran an den Figuren

Jette Steckel und ihre Dramaturgin haben aus dem opulenten Roman eine kluge Fassung destilliert und sind trotz der massiven Kürzungen ganz nah dran an den Figuren, nie geht die Geschichte verloren. Außerdem spürt man an den starken Dialogen, dass Nino Haratischwili selbst viel fürs Theater schreibt. Zeitkolorit wird durch Musik geschaffen, der historische Rahmen durch Videoeinspielungen. Der georgische Dokumentarfilmer Zaza Rusadze hat viele Stunden Material zur Verfügung gestellt. Mirko Kreibich, der Brilka spielt, taucht in fast allen Szenen auf, in immer anderen Rollen: Als Ehemann seiner Urgroßmutter, als Geliebte seines Großvaters, als Geheimdienstchef. Er ist der rote Faden, der die Geschichten zusammenhält. Auf einem roten Teppich mit schwarzem Muster. Denn den lässt Bühnenbildner Florian Lösche von einer gewaltigen, weit oben hängenden Rolle langsam abrollen. Dabei dient er auch als Leinwand für die Filmprojektionen, die sich wunderbar in das Gesamtbild fügen.

Viel Gefühl für Rhythmus und Timing

Die sehr düstere Geschichte lockert Jette Steckel mal durch Musik auf, mal durch überzeichnetes, fast slapstickhaftes Spiel - mit viel Gefühl für Rhythmus und Timing. Dabei kann sie sich auf die Schauspieler verlassen: Was das Ensemble an diesem Abend leistet, ist schlicht großartig.

