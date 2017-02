Stand: 04.02.2017 11:53 Uhr

"Trilliarden": "Tatortreiniger" machen Theater von Heide Soltau

Premiere am Freitagabend im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. "Trilliarden: Die Angst vor dem Verlorengehen" nennt Ingrid Lausund ihr Stück. Ein Stück, das sie sowohl entwickelt als auch inszeniert hat. Ingrid Lausund schreibt - lange war es ein streng gehütetes Geheimnis war - unter dem Pseudonym Mizzi Meyer die Drehbücher für die NDR Fernsehsendung "Der Tatortreiniger". Die Hauptrolle darin spielt Bjarne Mädel.

Altern vor den Augen des Publikums

Wenn sich der Vorhang öffnet, wabert dichter Nebel über die Bühne. Darüber spannt sich ein erleuchteter Baldachin, ein stilisierter Sternenhimmel. Aus dem Dunst taucht eine Gestalt auf und verschwindet wieder. Es folgen weitere Figuren, größere und kleinere, dünne und dickere, sie kommen und gehen. Aber die nackten Gestalten - alle zunächst in hautfarbener Unterwäsche - entwickeln sich. Immer wenn sie erneut aus dem Dunst hervortreten, sehen sie ein bisschen anders aus. Sie haben Rundungen bekommen, tragen Kleider und werden älter. Es ist ein hinreißender Schöpfungsakt, den Ingrid Lausund und Ihre Ausstatterin Beatrix von Pilgrim hier inszenieren.

Sieben Darsteller, sieben Belange

Da zupft ein Mann ratlos an seiner beige-brauen Jacke herum. So recht zufrieden wirken die meisten zunächst nicht mit ihren Rollenfiguren, aber sie wachsen langsam hinein - und das Publikum schaut ihnen dabei zu. Es erlebt, wie eine Darstellerin dick wird und ihre Mutter beim Sterben begleitet. Eine andere bekommt Kinder und tut sich mit der christlichen Erziehung schwer. Der Ayurveda-Teetrinker schimpft über den Spruch auf seinem Teebeutel. Ein weiterer erzählt von seinen Depressionen und wie er versucht war, sich das Leben zu nehmen. Ein Aufkleber mit dem Spruch "Suchet mich, so werdet ihr leben", aus dem Buch des Propheten Amos, führt ihn in ein Kloster, wo er sich durch Exerzitien Heilung erhofft. Aber es hilft nichts. Bis ein Arzt feststellt, das er an einer Schilddrüsenerkrankung leidet und ihm Jodtabletten verschreibt.

Glauben und Ängste

Den Schauspielern zuzuschauen ist ein Vergnügen. Nicht nur Bjarne Mädel, auch Michael Wittenborn, Angelika Richter und den anderen. Mit feinem Humor erzählt Ingrid Lausund von sieben Glücksuchern, die sich alle auf ihre Weise mit der Frage nach dem Sinn des Lebens auseinandersetzen. Ingrid Lausund sagt, es gehe ihr in dem Stück um Glauben, darum, was man glaubt und zu was man sich bekennen kann. Und - das besagt schon der Untertitel des Stückes -, es geht ihr um die Angst, vor dem Verlorengehen, die man im Leben hat.

Viele gute Ideen

Dieses Gefühl des Verlorengehens kann sich auch in der irrationalen Angst vor Krankheiten niederschlagen. Von Trilliarden Zellen muss nur eine entarten und der Mensch erkrankt unter Umständen an Krebs. Aber das ist ihr leider nur zum Teil gelungen. Ingrid Lausund hat zwar viele Ideen - etwa die choralartige Musik, die von einem Chor gesungen wird -, aber mit dem großen Schlussmonolog über die Seele hat sie sich übernommen. Er nimmt ihrem Stück die Leichtigkeit.

"Trilliarden" im Deutschen Schauspielhaus NDR Info - 04.02.2017 07:55 Uhr Autor/in: Soltau, Heide







