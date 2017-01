Stand: 15.01.2017 09:45 Uhr

Schnörkellose Inszenierung: "The Who and the What" von Katja Weise

Schon im vergangenen Jahr hat Ayad Akhtar dem Hamburger Schauspielhaus einen schönen Erfolg beschert: "Geächtet", als deutsche Erstaufführung dort zu sehen, wurde an vielen Bühnen nachgespielt. Jetzt hat Intendantin Karin Beier ein weiteres Stück des 1970 als Sohn pakistanischer Einwanderer in New York geborenen Autors inszeniert - wieder als deutsche Erstaufführung.

Explosiver Inhalt im Gewand einer Boulevardkomödie

Der Titel ist sperrig und lässt nichts erahnen von dem explosiven Inhalt dieses Stückes, das zunächst ziemlich unschuldig im Gewand einer Boulevardkomödie daherkommt. Afzal stammt aus Pakistan und hat in den USA als Taxiunternehmer ein Vermögen gemacht. Nach dem Tod seiner Frau wünscht er sich nur noch eins: Seine beiden Töchter sollen den richtigen Mann heiraten. Da das aus seiner Sicht bei der älteren Tochter - der klugen Zarina - nicht so richtig klappt, legt er bei einer Online-Dating-Agentur einen Account für sie an und trifft sich in ihrem Namen mit interessierten Männern.

Buch über den Propheten führt zum Konflikt

Eli, ein zum Islam konvertierter "Weißer", wie Afzal sagt, betreut eine Gemeinde und scheint dem Vater genau der Richtige zu sein. Vor allem, weil er den richtigen Glauben hat. Eine frühere Liebesbeziehung Zarinas mit einem Katholiken hatte er unterbunden. Und ganz falsch scheint er diesmal nicht zu liegen. Eli und Zarina kommen tatsächlich zusammen, weil Eli echtes Interesse zeigt für das Buch, an dem Zarina schreibt: über den Propheten und sein Liebesleben.

"Wir wissen alles Mögliche über ihn", sagt sie. "Aber wer er war, das wissen wir nicht. Und davon handelt mein Buch." Als das Buch fertig ist, erkennt Eli seinen Propheten allerdings nicht mehr wieder. "Der Mann in deinem Buch ist überfordert", sagt er. "Ihm ist nicht immer klar, ob er Stimmen hört oder verrückt ist oder ob Gott mit ihm spricht. Sein eigenes Begehren verwirrt ihn. Man sieht, wie er für seinen politischen Vorteil taktiert." Und dann scheint Gott auch noch mit der Stimme einer Frau zu ihm zu sprechen. Doch Eli versucht, seine Frau zu verstehen, Afzal verstößt die Tochter.

Flotte und schnörkellose Inszenierung

Wenn "The Who and the What" auch nicht ganz an "Geächtet" heranreicht: Ayad Akhtar ist hier wieder ein kluges, bissiges Stück gelungen, ganz am Puls der Zeit - nie eindimensional und vor allem sehr flott, ganz auf den Dialog setzend geschrieben. Und so flott und schnörkellos inszeniert Karin Beier auch. "Ich finde es falsch, wenn man mit solchen Stoffen und solcher Sprache zu regieambitioniert umgeht", sagt sie. "Ich betrachte mich eher als Spielleiter." Sie stehe dabei eher im Dienst des Textes.

Links Deutsches Schauspielhaus Hamburg NDR Kultur Offizielle Homepage des Theaters "Deutsches Schauspielhaus" in Hamburg. extern

Große emotionale Tiefe

Getragen wird dieser vor einer schlichten Holzwand spielende Abend vor allem von Lina Beckmann als Zarina und Ernst Stötzner als Afzal. Beide verleihen ihren Figuren eine große emotionale Tiefe und loten die Vielschichtigkeit des Konflikts aus.

Ayad Akhtar gelingt das Kunststück, für beide Figuren Verständnis zu wecken, und lässt die Boulevardkomödie damit fast ganz ins Tragische kippen. Aber nur fast. Den begeisterten Schlussapplaus nahm er sichtlich gerührt entgegen.

Weitere Informationen Wenn die Familie zerbricht "The Who and the What" feiert am Hamburger Schauspielhaus deutschsprachige Premiere. Die Intendantin Karin Beier stellt das Theaterstück im Gespräch mit NDR Kultur vor. mehr Premiere für "Geächtet": Wie Herkunft prägt 17.01.2016 09:53 Uhr Fragen über Glauben und Herkunft werden in "Geächtet" von Ayad Akhtar diskutiert - im Setting einer Dinnerparty. Am Hamburger Schauspielhaus hatte das Stück Samstagabend Premiere. mehr

Schnörkellose Inszenierung: "The Who and the What" Nach dem Erfolg des Stückes "Geächtet" von Ayad Akhtar hat am Hamburger Schauspielhaus nun das neue Stück des Autors Premiere gefeiert: "The Who and the What". In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 15.01.2017 | 09:21 Uhr