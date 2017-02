Stand: 24.02.2017 11:07 Uhr

René Pollesch: Der Regisseur des Unsagbaren von Katja Weise

René Pollesch gehört mit seinem "Diskurstheater" seit Jahren zu den wichtigsten Theatermachern im deutschsprachigen Raum. Mehrfach ist er für seine Stücke ausgezeichnet worden, die er immer selbst inszeniert: Für viele ist er ein Kultautor. Besonders eng ist Pollesch der Berliner Volksbühne verbunden, wo er regelmäßig unter anderem mit Martin Wuttke und Sophie Rois arbeitet. Am Hamburger Schauspielhaus war er Anfang der 2000er-Jahre Hausautor. Seit dem Amtsantritt von Karin Beier inszeniert er dort wieder: "Ich kann nicht mehr" heißt das neue Werk, nun ist Uraufführung auf der großen Bühne.

"Nicht aufhören zu reden. Obwohl es unsagbar ist"

Ein Gespräch mit René Pollesch ist ein bisschen so wie seine Theaterabende. Er redet gern und viel, doch fällt es hinterher schwer, das Gesagte zusammenzufassen. Der überaus freundliche Autor und Regisseur kommt problemlos, beinahe unmerklich von Hölzchen auf Stöckchen.

Fragt man ihn nach dem Inhalt des neuen Stückes, gibt es deshalb auch keine klare Antwort: "Es geht um das Unsagbare oder dass wir vielleicht auch gar nicht wissen, was uns wirklich bewegt", erklärt Pollesch. "Wir besitzen ein Wissen, das wir nicht kennen. Das uns aber anleitet, das der Motor ist. Es wird nur nicht gewusst von uns. Und ich weiß gar nicht, ob man da ran kommt, aber eine Strategie ist: Nicht aufhören zu reden. Obwohl es unsagbar ist."

Zum Titel immerhin, da macht er präzise Angaben: "Ich wurde fündig, als mir ein Freund erzählte, er hat einen Freund, Christoph Hültger, der hat einen Roman in der Schublade, den nennt er: 'Ich kann nicht mehr'. Das fand ich interessant, dass man einen Roman so nennt und ich dachte, warum nicht auch ein Theaterstück?"

Bis zum letzten Moment feilt er an den Texten

Persönlich solle man diese Aussage also bitte nicht nehmen. Er beschäftige sich in der Regel in seinen Stücken nicht plakativ mit der eigenen Befindlichkeit. Tatsächlich wirkt René Pollesch auch kurz vor der Uraufführung keineswegs gestresst. Seelenruhig sitzt er in einer schwarzen, offensichtlich heiß geliebten Lederjacke an einem riesigen Arbeitstisch, vor sich: Zigaretten und Aschenbecher.

Bis zum letzten Moment feilt er an den Texten, immer wieder kommen neue hinzu, werden andere verworfen, eine Sisyphos-Arbeit für die Schauspieler. Deshalb bittet Pollesch die Souffleuse meistens mit auf die Bühne. Virtuoser Theorie-gesättigter Diskurs, der immer wieder Haken schlägt - ins Komisch-Absurde driftet, sich total verausgabende Akteure, Filmausschnitte, Slapstick und Tempo, Tempo, Tempo: Dass das einmal die Ingredienzien eines typischen Pollesch-Abends sein würden, war lange nicht absehbar. "Bevor ich studierte, kannte ich das Theater, was alle kennen. Dann habe ich auch Peymann-Inszenierungen im Fernsehen gesehen und fand sie wunderschön. Oder Peter Stein. Ich bin dann nur anderen Leuten und anderen Parametern begegnet, anderen Paradigmen. Und die waren einfach überzeugend."

Theater muss nicht die Tagesschau nachmachen

In Gießen hat er studiert, angewandte Theaterwissenschaft. Danach folgte eine mehrjährige Durststrecke, bis René Pollesch schließlich 2001 den Mühlheimer Dramatikerpreis erhielt für die am Hamburger Schauspielhaus herausgekommene Produktion "www-slums". Seitdem schreibt und inszeniert er bis zu sechs Stücke pro Jahr, zwei davon für Frank Castorfs Volksbühne, die er entscheidend mit geprägt hat. Damit wird im Sommer Schluss sein, wenn Chris Dercon dort Intendant wird. Sagen möchte er darüber lieber nichts.

Womit wir fast wieder am Anfang wären, beim Unsagbaren und dem, was man darüber sagen kann - oder auch nicht. Denn was er nicht will, das formuliert Pollesch ziemlich deutlich: "Wenn allzu viele Leute vom Theater verlangen, gesellschaftliche Relevanz dadurch zu zeigen, dass sie quasi die Tagesschau nachbuchstabieren, da sehe ich keinen Sinn drin. Ich denke, ich kann sagen: Nee, ich muss das nicht machen. Ich werde dann auch trotzfrigide, ich kann das dann gar nicht. Wenn zu viele Leute A sagen, muss ich B sagen. Anders funktioniere ich gar nicht."

