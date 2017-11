Stand: 03.11.2017 15:00 Uhr

Osnabrückerin hat das 76. Theaterabo in Folge

Rund 35 Millionen Menschen in Deutschland gehen nach Angaben des Deutschen Bühnenvereins jedes Jahr ins Theater. Viele von ihnen haben ein Abo. Das heißt, Termine und Stücke, die sie sehen werden, stehen am Anfang der Spielzeit fest. Eine, der das schon seit vielen Jahren gefällt, ist die 97-jährige Katharina Temmeyer aus Osnabrück. Sie hat jetzt ihr 76. Abo in Folge.

Es ist Krieg, als Katharina Temmeyer im Jahr 1941 zum ersten Mal das Osnabrücker Theater besucht. Eine Kollegin hat sie gefragt, ob sie nicht mitkommen wolle. Warum nicht, denkt sich die junge Frau, und betritt das Jugendstil-Gebäude direkt neben dem Osnabrücker Dom: "Das war für mich schon der halbe Weg zum Himmel. Theater! Mein Gott, das war doch was. Ich war 21 Jahre alt. Und dann diese Freitreppe hoch - die gab es damals noch. Man ging ins Theater!"

Sieben Mal "Maske in Blau"

Immer wieder müssen die Zuschauer während einer Vorstellung im Keller des Gebäudes verschwinden - weil es Fliegeralarm gibt. Trotzdem suchen die Osnabrücker während der Kriegsjahre im Theater nach Ablenkung. Sie finden sie vor allem in Operetten wie zum Beispiel "Maske in Blau“, die Katharina Temmeyer in dieser Zeit mehrmals sieht - gemeinsam mit befreundeten Soldaten. "Wenn die hier auf Urlaub waren, fragten sie mich: 'Kannst Du nicht irgendwas organisieren, dass wir mal lachen können?' Ich hatte ganz gute Beziehungen zur Theaterkasse und habe die Karten besorgt. So kam es, dass ich bestimmt sieben Mal die Operette 'Maske in Blau' gesehen habe. Das war super, und die Jungs haben nachher aus dem Feld geschrieben und sich bedankt."

Augen zu und genießen

Das Abo behält Katharina Temmeyer, auch nach dem Krieg. Mehrere Stars hat die heute 97-Jährige in den vergangenen Jahrzehnten im Theater erlebt. "Heinrich George und Victor de Kowa", erzählt sie "und den angeblich unvergesslichen Johannes Heesters."

Auch heute noch geht die eher kleine, etwas gebeugte, aber durchaus rüstige Frau mit den weißen Haaren regelmäßig ins Theater. Einmal im Monat fährt sie ein Taxi vor das Gebäude in der Osnabrücker Innenstadt. In den vergangenen 76 Jahren hat sich dort einiges verändert. Katharina Temmeyer guckt sich aber nach wie vor alles an. Nur eines gefällt der 97-Jährigen nicht. "Die Bühnenbilder, die sind ja sehr modern, aber die strahlen für mich so eine Kälte aus", sagt sie. "Früher hat man sich mehr bemüht, da wurde sogar in den Pausen des Stückes gehämmert, gebohrt und gemalt für das nächste Bild." Aber sie weiß sich zu helfen, wenn ihr das Bühnenbild einer Oper oder Operette mal nicht gefällt. "Dann schließe ich die Augen und genieße die Musik."

Ein Stück fehlt auf dem Spielplan

Schwanensee, Mutter Courage oder Rigoletto - Klassiker tauchen immer wieder im Spielplan auf. Trotzdem gibt es ein Stück, das Katharina Temmeyer nun schon lange vermisst: "'Maske in Blau' - so wie früher!", schwärmt sie. "Das war das erste Stück, das mir zu Herzen ging - weil die anderen sich freuten. Das habe ich immer behalten."

Beim Festival "Spieltriebe“ zu Beginn der Spielzeit hat das Osnabrücker Theater seiner wohl treuesten Abonnentin deshalb eine Rechercheprojekt gewidmet: eine moderne Adaption der Operette "Maske in Blau" aus dem Jahr 1937. Das Theater-Abo kündigen? Das ist für die 97-Jährige ausgeschlossen: "Nein, das gehört einfach dazu. Und jetzt könnte ich ja gar nicht mehr absagen."

