Stand: 28.01.2017 08:20 Uhr

Herzzerreißend: "Mutter Courage" im Thalia von Heide Soltau

"Das Frühjahr kommt. Wach auf, du Christ! Der Schnee schmilzt weg. Die Toten ruhn. Und was noch nicht gestorben ist. Das macht sich auf die Socken nun", singt Mutter Courage in Bertolt Brechts gleichnamigem Schauspiel. Der Krieg ist ihr Alltag und so selbstverständlich geworden wie das Kommen und Gehen der Jahreszeiten. Am Freitagabend feierte die Chronik aus dem Dreißigjährigen Krieg, wie Brecht sein Stück "Mutter Courage und ihre Kinder" nannte, zum Auftakt der Hamburger Lessingtage 2017 Premiere am Hamburger Thalia Thalia. In der Hauptrolle: Gabriela Maria Schmeide.

Die Trommeln des Krieges geben den Rhythmus vor. Die Trommel ist das Leitmotiv dieser Inszenierung von Philipp Becker, für die Bettina Pommer die Bühne gebaut hat: eine hölzerne, nach vorn geneigte Arena, die an eine Riesentrommel erinnert. Darin spielt sich die Geschichte ab. Gabriela Maria Schmeides Courage ist eine zupackende, robuste, mütterliche Frau, zerrissen zwischen Geschäft und Sorge um ihre Kinder. Sie ist keine Zynikerin, sie kämpft wie eine Löwin ums Überleben, der Krieg ernährt sie und ihre drei Kinder. Das ist ihre Realität. Der Feldprediger bringt es auf den Punkt:

"Der Krieg befriedigt auch die Bedürfnisse, auch die friedlichen darunter. Im Krieg kannst du auch kacken wie im tiefsten Frieden und zwischen dem einen Gefecht und dem anderen gibt es ein Bier."

Gedimmtes Licht, keine Requisiten

Regisseur Philipp Becker hat zum ersten Mal in Hamburg inszeniert. Der 37-Jährige hat bisher an kleineren Häusern gearbeitet. 2008 wählte ihn die Zeitschrift "Theater heute" zum Nachwuchsregisseur des Jahres. Er hat die Mutter Courage sehr protestantisch auf die Bühne gebracht, das Licht bleibt heruntergedimmt, das reduzierte Bühnenbild verändert sich nicht und die Schauspieler spielen ohne Requisiten.

Manche Zuschauer haben den berühmten Planwagen vermisst. Trotz dieser Reduktion ist seine Mutter Courage keine kühle Inszenierung. Im Gegenteil, er setzt auf Emotionen. Dafür sorgt ein Chor von 60 Personen, der Choräle singt, nach Texten unter anderem von Hölderlin und der Musik von Johannes Hofmann, der auch die musikalische Leitung des Abends hatte.

Diese Choräle, die sich bewusst absetzen von der Musik Paul Dessaus, der für Brecht die Musik zu Mutter Courage geschrieben hat, geben dem Stück einen religiösen Touch und emotionalisieren es. Der Dreißigjährige Krieg in der ersten Hälfte des 17. Jahrhundert war ja auch ein Glaubenskrieg zwischen Protestanten und Katholiken. Philipp Becker betont das durch den Chor und schlägt damit natürlich auch einen Bogen in die Gegenwart.

Porträt Gabriela Maria Schmeide ist Mutter Courage Der Name der Schauspielerin Gabriela Maria Schmeide ist vielen nicht geläufig. Aber ihr Gesicht kennt man aus vielen Filmen. Bei den Lessingtagen spielt sie die Mutter Courage am Thalia Theater. mehr

Die Schreie hallen lange nach

Und dennoch wäre es schön gewesen, wenn man die Choraltexte verstanden hätte. Insgesamt aber wurden Schauspieler, Chor und Regie-Team zurecht bejubelt. Es gab viele berührende Szenen: Wenn der jüngere Sohn der Courage mit Kattrin, der stummen Tochter, spielt oder sich die Courage auf den Schoß eines Soldaten setzt und sich sehnsuchtsvoll an ihre Jugend erinnert. Wenn Lisa Hagmeisters stumme Kattrin aus Verzweiflung über den Krieg und ihre Hilflosigkeit, ihn nicht aufhalten zu können, mit den Füßen trommelt, geht einem das durch Mark und Bein. Und die Schreie der Courage, als sie ihren Sohn nicht retten kann, hallen lange nach.

Brechts Stücke wirken durch ihren Lehrcharakter oft steif und zu gut gemeint. Wer muss heute noch aufgeklärt werden über die schmutzigen Geschäfte im und mit dem Krieg? Und wer geht ins Theater, um sich aufklären zu lassen? Das Theater kann über Bilder, Sprache und Musik Eindrücke vermitteln, die über das Rationale hinausgehen. Es kann Erlebnisräume öffnen und darüber Gedanken anstoßen. Und das hat diese Inszenierung geschafft - mit einer großartigen Gabriela Maria Schmeide. Ihre Mutter Courage wird man nicht vergessen.

Festival Lessingtage widmen sich der Reformation 27.01.2017 08:33 Uhr Thema der Lessingtage ist in diesem Jahr - anlässlich des Jubiläums - die Reformation. Erstmals werden deshalb im Rahmen des Festivals nur deutschsprachige Produktionen gezeigt. mehr

Herzzerreißend: "Mutter Courage" im Thalia Diese Mutter Courage wird man nicht vergessen: Zum Auftakt der Lessingtage feierte die Brecht-Inszenierung eine bewegende Premiere am Hamburger Thalia Theater. Öffnungszeiten: Kartenkasse:

Mo-Sa 10-19 Uhr

So und Feiertage 16-18 Uhr Kartenverkauf: Im Vorverkauf. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Besonderheit: Premiere ist am 27.01.2017 20 Uhr. Hinweis: Regie: Philipp Becker



mit:

Julian Greis (Schweizer Kas, der jüngere Sohn)

Lisa Hagmeister (Katrin, Ihre stumme Tochter )

Matthias Leja (Der Feldprediger)

Gabriela Maria Schmeide (Mutter Courage)

Paul Schröder (Eilif, der ältere Sohn)

André Szymanski (Der Koch)

Victoria Trauttmansdorff (Yvette Portier)

und weiteren Darstellern, Musikern sowie dem Kammerchor Altona In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 28.01.2017 | 11:55 Uhr