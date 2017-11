Stand: 18.11.2017 07:33 Uhr

"Das halbe Leid": Zwölfstündiges Theaterwunder

Dieses Theaterstück sprengt alle Grenzen. Das Deutsche Schauspielhaus zeigt wieder eine Arbeit der erfolgreichen Performancegruppe SIGNA. Diesmal tauchen etwa 50 Zuschauer zwölf Stunden lang in eine Parallelwelt in einer Barmbeker Fabrikhalle ein - von 19 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Die ganze Nacht. Daniel Kaiser schildert dieses besondere Erlebnis.

Wir stehen in einer Reihe. Männer und Frauen getrennt. Uns gegenüber wartet eine Gruppe Obdachloser. Einer nach dem anderen schreitet unsere Reihe ab, taxiert uns und wählt einen oder zwei aus: "Wie heißt du? Kommt mit!" Mich und einen anderen wählt Till aus, ein junger, abgerissener, blasser Typ aus Buchholz mit nervösem Blick aus glasigen Augen. Wir begleiten ihn nun den ganzen Abend und die ganze Nacht. In der Kleiderkammer suchen wir für uns gebrauchte Klamotten, die zu seinem Stil passen: Alte Sportschuhe, eine noch ältere Jeansjacke und eine labberige Jogginghose. Auch Unterwäsche. Wir sind jetzt zu dritt unterwegs. Ich werde zu "Till 3". Plötzlich bin ich mittendrin im Schlafsaal einer Obdachlosenunterkunft. Das nächste Deo ist weit.

Obdachlose lehren Mitleid

Die 50 Zuschauer dieses Abends finden sich als Teil eines Mitleid-Seminars wieder, organisiert von den "Mitleidenden", eines seltsamen Vereins, der angeblich die Empathie in den Menschen stärken will. Der Leiter dieser Truppe in beigefarbenen Mauerblümchen-Funktionsklamotten heißt dann auch folgerichtig Peter Freund. Die Mentoren in diesem Seminar sind Obdachlose, eine Melange aus Osteuropäern, Neonazis, Prostituierten und Junkies. Für zehn Euro pro Tag nehmen sie die Kursteilnehmer (Kursisten) mit in ihre Welt. Das ist das Setting des Abends.

Klänge aus Leiden

Auf der einen Seite der Halle sind die Schlafsäle, auf der anderen Seite befinden sich Container mit Seminarräumen. Den ganzen Abend und die Nacht geht es dauernd hin und her. Im Schlafsaal geraten immer wieder Russen mit Neonazis aneinander. Überall lauert Gefahr. In den Seminarräumen synchronisieren wir mit Prostituierten eine Szene aus "Pretty Woman" neu - so wie die Frauen Prostitution wirklich erleben. Oder ein Musikwissenschaftler bittet uns nebenan, einen traumatischen Moment aus dem eigenen Leben zu teilen. Der wird dann mit Geräuschen von Orff-Instrumenten nachgestellt und als Leid-Klang-Collage aufgenommen. Faszinierend. Einige Zuschauer öffnen sich dabei komplett. Es geht an die Substanz. Die Zeit vergeht wie im Flug. Plötzlich ist es schon Mitternacht.

Man vergisst das Spiel

Wir liegen auf uralten Etagenbetten. An Schlaf ist eigentlich nicht zu denken. Ständig schreit jemand oder wimmert. Die Aufpasser gehen durch die Reihen. Es gilt das Recht des Stärkeren. Es ist ein Albtraum. Die Performancegruppe unter der Leitung von Signa Köstler gelingt dabei ein Theaterwunder: Man vergisst das Spiel. Die Schauspieler bleiben zwölf Stunden lang jede Sekunde in ihrer Rolle: Die Junkies, die Musikwissenschaftler und die Prostituierten. Till hat seinen verwaschenen Slang inklusiver kleinster Grammatikschwächen und das nervöse Zucken, wenn ein Konflikt droht, perfektioniert. Ich habe am Ende das Gefühl, Till wirklich kennengelernt zu haben. Stundenlang habe ich mit ihm geredet - nachts im Dunkeln. Auch private Dinge.

Plötzlich ein Psychothriller

Doch der Abend bleibt nicht bei dieser Emapthie-Übung stehen. Je mehr man mit den Figuren spricht, je mehr man unterwegs ist in dieser Parallelwelt, desto mehr erfährt man über den Hintergrund des seltsamen Seminars. Die "Mitleidenden" pflegen das Leid. Sie reden den Obdachlosen in den Seminaren ein, es sei eine Art weiblicher Geist namens Dolores (von lateinisch dolor, Schmerz), der sich auf sie lege, so dass auch die härtesten Kerle nachts im Schlafsaal aus Angst vor Dolores wimmern. Plötzlich wird mir irgendwann nachts um drei klar: Hinter dem Seminar steckt eine Psychosekte, die das Leid der Leidenden in einer kruden Esoterik- und Philosophie-Mischung aus Nietzsche und Scientology ausnutzt. Es ist eine Mitleids-Mafia. Da wird das ganze Stück plötzlich zum Psycho-Thriller.

SMS von Till

Kein Auge habe ich zugetan. Vollgepumpt mit Adrenalin stehe ich am Morgen für Haferbrei an, der wie in einer Gefängnis-Karikatur in die Schüssel gefüllt wird. Flatsch! Genießbar nur mit gleichen Teilen Zucker. Das waren aufrüttelnde, sogar lebensverändernde zwölf Stunden. Nach nur einer Nacht in der Obdachlosenunterkunft-Attrappe sehe ich die Menschen, die in den Fußgängerzonen auf dem Boden sitzen und unter Brücken zelten, anders. Aber auch die Mechanismen und die Motivation von Mitleid erscheinen neu. Das Spiel ist aus. Dachte ich spätestens um 7 Uhr morgens. Doch Stunden nach der Performance habe ich eine SMS von Till bekommen, der sich bei mir bedankt. Und es klingt wirklich so, als könnte ich ihn mit seinem hektischen, arhythmischen Gang und seinem ängstlichen Blick schon übermorgen auf der Straße treffen.

