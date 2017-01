Stand: 06.01.2017 14:08 Uhr

Merkel kommt zur Elbphilharmonie-Eröffnung

Gerechnet hatten die Veranstalter mit ihr schon länger, nun steht es fest: Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am 11. Januar an der Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg teilnehmen. Das teilte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter mit.

Bundespräsident Gauck hält die Festrede

Neben der Kanzlerin kommen auch weitere Mitglieder des Bundeskabinetts nach Hamburg, darunter Umweltministerin Barbara Hendricks und Landwirtschaftsminister Christian Schmidt. Auch die Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, Erwin Sellering und Thorsten Albig, werden erwartet. Die Festreden zur Eröffnung werden Bundespräsident Joachim Gauck und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz halten.

Aus dem Kultur- und Medienbereich werden der Sänger Thomas Hampson, die Choreographen John Neumeier und Sasha Waltz, Komponist Jörg Widmann, Regisseur Fatih Akin sowie die Schauspieler Hannelore Hoger, Charly Hübner und Armin Mueller-Stahl erwartet. Außerdem kommen die Moderatorinnen Sandra Maischberger, Caren Miosga und Anne Will.

Eröffnungskonzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters

Das Konzerthaus der Schweizer Architekten Herzog & de Meuron auf dem ehemaligen Kaispeicher A im Hamburger Hafen wird am Mittwoch feierlich eröffnet. Nach dem Festakt spielt das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Chefdirigent Thomas Hengelbrock das Eröffnungskonzert. Auf dem Programm steht eine musikalische Reise von der Renaissance bis zur Gegenwart und eine Uraufführung von Wolfgang Rihm.

