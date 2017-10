Stand: 17.10.2017 10:40 Uhr

Pianist Gottfried Böttger ist tot von Anja Martini

Der Hamburger Jazzpianist Gottfried Böttger ist tot. Er starb nach Informationen von NDR 90,3 im Alter von 67 Jahren in der vergangenen Nacht in einem Hamburger Krankenhaus.

Mitglied in Udos Panikorchester

Schon mit sechs Jahren bekam er seinen ersten Klavierunterricht. Schnell war klar, dass die Musik sein Leben begleiten würde. Er gründete verschiedene Jazz- und Pop-Bands wie die Gruppe "Leinemann". 1973 entstand zusammen mit Udo Lindenberg die Idee zum Panikorchester.

Gottfried Böttger war auch bei mehreren Plattenproduktionen dabei. Ausgelastet schien er damit aber noch nicht zu sein und so begann er zeitgleich Naturwissenschaften an der Universität Hamburg zu studieren. Den meisten Menschen aber ist er wohl bekannt als ständiger Pianist in der Bremer Talkshow "3 nach 9" - er begleitete die Sendung 40 Jahre lang.

Filmkomponist für den "Tatort"

Seit 1987 arbeitete Gottfried Böttger als Filmkomponist für mehrere TV-Serien, wie "Tatort", "Peter Strohm" und "Großstadtrevier". Aber auch von den Naturwissenschaften konnte er nicht lassen. Seit 1997 lehrte Gottfried Böttger als Dozent und später als Professor für Mediendidaktik im Fachbereich Informatik an der Fachhochschule Anhalt.

