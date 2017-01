Stand: 12.01.2017 18:12 Uhr

Ist Freitag, der 13. wirklich so schlimm? von Sonja Kättner-Neumann

Dieser Freitag ist nicht irgendein Freitag. Es ist Freitag, der 13. Bei vielen ruft dieses Datum ein mulmiges Gefühl hervor, der umgestoßene Kaffeebecher wird dann schnell dem "Unglückstag" zugeschrieben. Abergläubische Menschen würden am liebsten keinen Fuß vor die Tür setzen und sich die Bettdecke über den Kopf ziehen. Denn sowohl die Zahl 13 als auch der Freitag sollen Unglück bringen.

Die 13 als "Teufelsdutzend"

Woher hat die 13 ihren schlechten Ruf? Zum einen ist sie die "böse Stiefschwester" der 12. Die Zahl 12 gilt in vielen Kulturen als heilige Zahl: Es gibt 12 Apostel, 12 Hauptgötter der Römer und Griechen, 12 Monate, 12 Sternzeichen, 12 Tag- und Nachtstunden. Die 13 überschreitet sozusagen diese wohlgeformte Ordnung. Daher gilt sie als Unglückszahl und wird im Volksmund auch "Teufelsdutzend" genannt. Und dann war da auch noch Judas, der als 13. Gast zum letzten Abendmahl erschien und kurz darauf Jesus verriet.

Freitag, der Trauertag

Und der Freitag? "Auch er ist schon in der Bibel negativ besetzt und gilt im katholischen Christentum bis heute als Trauertag", erklärt Julia Offe. Sie ist Gründerin der Regionalgruppe Hamburg der Gesellschaft zu wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP). So sollen Adam und Eva am Freitag in den verbotenen Apfel gebissen und so die Sünde in die Welt gebracht haben. Jesus soll an einem Freitag gekreuzigt worden sein.

"Schicksalstag" eine Erfindung des 20. Jahrhunderts

"Dass Menschen Angst vor der Kombination aus Tag und Zahl haben, ist allerdings keine christliche Tradition", sagt Offe. Dieser "moderne Aberglaube" sei ein Phänomen des 20. Jahrhunderts und erstaunlich tief in der Gesellschaft verankert. "Gerade heute, wo immer mehr Flexibilität und Spontaneität gefordert werden, verspricht der Aberglaube eine gewisse Ordnung und Konstanz."

Zauberbuch als Ursprung des "Schicksalstages"?

Dabei ist wissenschaftlich längst bewiesen, dass der Wirbel um den Unglückstag unbegründet ist. Volkskundler Stephan Bachter gilt als Spezialist für Magie und Aberglauben. "Die Idee von Freitag, dem 13. als Unglückstag ist in Deutschland erst seit den 1950er-Jahren verbreitet. Vor dem Zweiten Weltkrieg kannte man diese Vorstellung gar nicht", erklärt er schon seit einigen Jahren. Bachter promovierte 2005 an der Universität Hamburg über sogenannte Zauberbücher und stieß dabei auf das "6. und 7. Buch Mosis", das sich mit volkstümlichem Zauber und Aberglaube beschäftigt. "Hier findet sich der erste Hinweis darauf, dass man an einem Freitag, der auf den 13. Tag eines Monats fällt, keinesfalls etwas Wichtiges unternehmen soll - es werde fast immer Unglück bringen", zitiert Bachter aus dem 1950 erschienenen, wenig seriösen Werk.

Der Aberglaube soll um 1900 in den USA entstanden und nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland gekommen sein. Mythen, laut denen bereits die Verfolgung der Mitglieder des Tempelordens am Freitag, den 13. Oktober 1307 der Ursprung des "Schicksalstages" sein soll, hält Bachter für unhaltbar. "In Deutschland spielte der Templerorden nur eine untergeordnete Rolle und verboten wurde er erst Jahre später, an einem Mittwoch. Über die ganzen Jahrhunderte ist die Furcht vor Freitag, dem 13. in Deutschland nicht belegt."

Nicht mehr Unfälle als sonst

Aber passiert uns an einem Freitag, den 13. nicht tatsächlich öfter ein Missgeschick als sonst? Keineswegs, meint Julia Offe: "Unsere Aufmerksamkeit wird von den Medien auf dieses Datum gelenkt, unsere Wahrnehmung für Missgeschicke ist dann sensibler. Wenn uns dann doch etwas passiert, reden wir mit Freunden und Kollegen eher darüber als sonst. Das wiederum stärkt den Mythos."

Die Unfallstatistik gibt den Wissenschaftlern recht: Laut ADAC gab es an "normalen" Freitagen seit 2004 bundesweit im Schnitt 991 Unfälle mit verletzten Menschen, an Freitagen, die auf den 13. eines Monats fielen, waren es 982, also sogar ein Prozent weniger. Für diejenigen, bei denen Freitag, der 13. trotzdem noch Bauchschmerzen verursacht: Pro Jahr gibt es ihn höchstens dreimal und mindestens einmal. Dieses Jahr fällt der Freitag noch ein zweites Mal auf den 13. eines Monats, das nächste Mal allerdings erst im Oktober.