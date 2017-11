Stand: 17.11.2017 16:48 Uhr

Alte Akten beleuchten Psychiatrie-Geschichte

Ein dunkles Kapitel der Psychiatriegeschichte in Mecklenburg-Vorpommern kann nun beleuchtet werden: Das Helios-Hanseklinikum Stralsund hat mehr als 1.000 Krankenakten der Psychiatrischen Heilanstalt aus den Jahren 1912 bis 1939 an das Landesarchiv übergeben. Unter den Schriftstücken befindet sich auch die Krankenakte des Schriftstellers Hans Fallada (1893-1947).

"Ein Vierteljahrhundert Krankenhausgeschichte"

"Die Krankenakten sind Zeuge von einem Vierteljahrhundert Krankenhausgeschichte, die noch nicht bis ins letzte Detail aufgearbeitet wurde", sagte Hanseklinikum-Geschäftsführer Torge Koop bei der Übergabe am Freitag. Die Aufzeichnungen sollen nun einer systematischen Erforschung zugänglich gemacht werden. "Wir haben bisher keinerlei Überlieferungen aus den Pommerschen Heilanstalten", sagte der Leiter des Landesarchivs, Martin Schoebel. "Das ist jetzt die erste Überlieferung aus der Weimarer Republik und der NS-Zeit, die wir nach Greifswald übernehmen."

Viele Akten fehlen

Die Akten lagen bislang im Krankenarchiv. Ärzte der Forensischen Psychiatrie hatten zum 100-jährigen Bestehen der Einrichtung die Geschichte der Klinik dokumentiert. Nach Angaben des Leitenden Oberarztes der Forensischen Klinik, Jan Armbruster, wurden zwischen 1912 und 1939 rund 7.500 Patienten aufgenommen. Viele seien bei Patienten-Verlegungen in andere Anstalten weitergegeben worden, sodass der heutige Bestand nicht vollständig ist. Das betreffe insbesondere die Krankenakten von Patienten, die dem NS-Euthanasie-Programm zum Opfer gefallen sind.

Patienten wurden zwangssterilisiert

Die Provinzial-Heilanstalt Stralsund wurde 1912 als eine der modernsten in Preußen errichtet. Mit arbeitstherapeutischen Einrichtungen verfolgte sie einen neuen Ansatz zur Behandlung von psychisch kranken Menschen. Mit der NS-Zeit begann das dunkle Kapitel der Anstalt: Patienten wurden auf Grundlage des "Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" zwangssterilisiert.

Hunderte Patienten starben wohl in Vernichtungslagern

Die Anstalt wurde Ende 1939 geräumt. Von den damals 1.162 Patienten sollten 300 nach Westpreußen gebracht werden. Auf dem Weg dahin wurden sie in den Wäldern von Piasnica im Gau Danzig-Westpreußen erschossen. Das Schicksal der mehr als 700 anderen Patienten liegt im Dunkeln. Sie gelangten zunächst in andere Heilanstalten und von dort vermutlich im Zuge der NS-Vernichtungsaktion T4 in Vernichtungslager.

Fallada ließ in Stralsund eine seiner Süchte behandeln

Der Autor Hans Fallada war Anfang 1921 unter seinem bürgerlichen Namen Rudolf Ditzen für sechs Wochen in der Anstalt. Nach einem Morphium- und Alkoholentzug wollte er sich auch von seiner Schlafmittel-Sucht befreien. Möglicherweise nutzte Fallada den Aufenthalt in Stralsund auch, um für seinen Roman "Anton und Gerda" zu recherchieren. Die Akte galt lange als verschollen, bis sie der Forensiker Jan Armbruster vor wenigen Jahren wiederentdeckte.

