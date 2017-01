Stand: 14.01.2017 08:00 Uhr

Hannover: Ein Dylan-Abend ohne Dylan von Andrea Schwyzer

Bob Dylan traf 1963 mit seinem Lied "Don't think twice, it's all right" den Nerv der Zeit. Bis heute steht der "Love-Hate-Song" für die Aufbruchsstimmung der 1960er- und 70-er Jahre, für das Auflehnen einer jungen Generation gegen bürgerliche Sicherheit und Wohlstand. Nun setzen sich drei Choreografen - ebenfalls einer jungen Generation angehörend - mit "Don´t think twice" auseinander: Ihre Stücke feiern am Sonnabend an der Staatsoper Hannover Premiere.

Abwesenheit als bewusste Entscheidung

Bob Dylan ist nicht präsent. Nicht mit seiner Musik, nicht mit seinem Konterfei, nicht mit Stationen aus seiner Biografie.

Preisverleihung Die leeren Stühle von Stockholm In Stockholm sind am Sonnabend die Nobelpreise verliehen worden. Aber Literaturnobelpreisträger Bob Dylan kam nicht - wie vor ihm schon Hemingway, Mommsen und viele andere. mehr

Der Ballettabend wird also auch ohne seine Version von "Don't think twice" auskommen. "Das Lied selbst glänzt mit Abwesenheit, so wie auch Bob Dylan selbst bei der Preisverleihung. Das finde ich sehr spannend, weil ich glaube dass es eine sehr bewusste Entscheidung war, die auch für Aufmerksamkeit gesorgt hat", sagt Choreograf Georg Reischl.

Dennoch war das Lied des aktuellen Literaturnobelpreisträgers - der eben selbst nicht zur Verleihung erschienen ist - Ausgangspunkt für alle drei Arbeiten. Georg Reischl beispielsweise setzt sich in seiner Choreografie mit den Gefühlen auseinander, die ein bestimmter Song hervorrufen kann. Etwa ein "Song" von Mozart, einer von Nina Simone oder einer von Cindy Lauper. Der Österreicher will raus aus der Komfortzone - so, wie 1960 auch die junge Generation nicht länger nur das Leben wollte, das sie schon kannte.

Raus aus der Komfortzone!

Diese Komfortzone bezieht sich auf die Akteure auf der Bühne. Denn der ehemalige William-Forsythe-Tänzer Reischl hat einen eigenwilligen Arbeitsstil, wie er sagt: "Als Tänzer ist man sehr gewohnt, Schritte auszuführen und das richtig zu machen. Und ich versuche eben zu verstehen, wie der Tänzer entscheidet, die Schritte auszuführen und was dabei dann rauskommt. Ich bin auch jemand, der schon gern fordert und herausfordert und auch vielleicht manchmal den Boden wegzieht. Aber ich glaube, die Bühne macht das auch. Auf der Bühne muss man bereit sein, dass etwas passiert, was nicht so geplant ist. Und darauf versuche ich die Tänzer vorzubereiten."

Um das Unvorhergesehene geht es auch im Stück von Yaron Shamir. Der Israeli ist mit Hannover eng verbunden: Hier zeigte er beim Choreografenwettbewerb seine allererste Produktion. Nun bringt er "Into the flash" auf die große Opernbühne. "In meinem Stück geht es um die Kraft der Veränderung. Um den Augenblick, der alles verändert", sagt er. "Ich kreiere eine behagliche Situation, um sie dann ins Gegenteil umzukehren. In unserem Leben, in unserer Generation ist es ja auch so: Veränderungen passieren sehr schnell und du musst dich anpassen. Passt du dich nicht an, bleibst du zurück."

Angst vor dem Ausrutschen

Yaron Shamir fordert damit die Zuschauer heraus. Sie sollen sich nicht einfach bequem zurücklehnen, sondern spüren, dass das Vertraute nicht von Dauer ist. Die Veränderungen in seinem Stück stellt der Choreograf sehr bildlich dar: Der Boden beispielsweise ist mit lauter schwarzer Schnipsel bedeckt. Durch Windmaschinen und die Bewegungen der Tänzerinnen und Tänzer wirbeln die Schnipsel in die Höhe, verändern Bühnenbild und Bodenbeschaffenheit ständig.

"Für die Tänzer ist das überhaupt nicht lustig", sagt Shamir. "Sie haben Angst, auszurutschen. Aber ich sage, es macht nichts, wenn ihr ausrutscht. Fangt euch auf! Sie sind das nicht gewohnt, aber es gehört dazu. Für mich ist die Situation ja auch nicht behaglich: Diese Produktion ist ein Risiko für mich - auch, weil ich mit diesem großen Ensemble arbeiten darf."

Mut zur Veränderung

Auch David Blászquez empfindet die Produktion als Risiko, weil er selbst seit mehr als elf Jahren Tänzer der Staatsoper Hannover ist. "Das macht mir Angst, ja", gibt er zu. "Alle sagen, kein Druck, alles wird gut. Aber in meinem Hinterkopf habe ich immer den Gedanken, dass ich diese Chance gekriegt und ich nicht versagen möchte."

Der Spanier möchte noch nicht zu viel über sein Stück verraten, einzig dass es um das Zusammentreffen von Menschen auf einem Raum geht und wie diese Menschen damit umgehen - mit ihren unterschiedlichen Wertvorstellungen beispielsweise. Und: Dass der Song "Don´t think twice" schließlich doch in seiner Produktion zu hören sein wird - allerdings in einer modernen Coverversion.

Dass die Staatsoper sich einen ganzen Ballettabend mit Stücken von eher unbekannten Jungchoreografen leistet, zeugt ebenfalls von einem gewissen Mut zur Veränderung. Das Neue wagen - wohl ganz im Sinne von Bob Dylan.

Weitere Inszenierungen an der Staatsoper Dürrenmatts "Alte Dame" als Ballettversion 14.05.2016 14:20 Uhr Mit 44 Jahren gehört Cássia Lopes zu den Seniorinnen auf der Ballettbühne. Hannovers Ballettdirektor Jörg Mannes hat ihr nun ein Stück gewidmet: "Der Besuch der alten Dame" von Friedrich Dürrenmatt. mehr Jörg Mannes feiert Jubiläum mit "Three Is A Party" 20.02.2016 16:20 Uhr Jörg Mannes ist seit zehn Jahren Ballettdirektor an der Staatsoper Hannover. Dieses Jubiläum feiern er und zwei Gastchoreografen mit dem Stück "Three Is A Party". mehr

Hannover: Ein Dylan-Abend ohne Dylan "Don't think twice" - mit diesem Bob-Dylan-Song setzen sich drei junge Choreografen an der Staatsoper Hannover auseinander. Die Musik des Literaturnobelpreisträgers kommt jedoch nicht vor. Kartenverkauf: Abendkasse: eine Stunde vor Vorstellungsbeginn



Kassen im Opernhaus

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 10 bis 19.30 Uhr (Vorverkauf bis 18.30 Uhr), Sonnabend 10 bis 14 Uhr In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 13.01.2017 | 15:40 Uhr