Stand: 18.01.2017 14:51 Uhr

Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Uni ändert ihren Namen

Der Senat der Greifswalder Universität hat am Mittwoch entschieden, den Namen der Hochschule zu ändern. Künftig soll sie nach dem Willen der 36 Mitglieder im Senat nur noch Universität Greifswald heißen. Der bisherige Namensträger Ernst Moritz Arndt (1769-1860) ist wegen zahlreicher Äußerungen umstritten. Der Historiker und Schriftsteller Arndt lehrte im 19. Jahrhundert in Greifswald. Der Entscheidung des Senats muss das Kultusministerium zustimmen.

Benannt im Jahr 1933

Wie NDR 1 Radio MV berichtete, sprach sich eine Zwei-Drittel-Mehrheit der jeweils zwölf Professoren, Mitarbeiter und Studenten des Senats für einen Verzicht auf den Namenszusatz aus. Seit 1933 - dem Jahr der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten - trägt die Hochschule diesen Namen. Hermann Göring hatte in seiner Funktion als preußischer Ministerpräsident der Universität den Namen des Publizisten verliehen.

Nationalist, demokratischer Vordenker, Gegner der Leibeigenschaft - was davon ist Arndt denn nun eigentlich? "Er war von allem ein bisschen", hatte der Politikwissenschaftler und Historiker Niels Hegewisch zuvor im Gespräch mit dem NDR gesagt. "Wenn man es überspitzt ausdrücken möchte, ist Arndt der Donald Trump des deutschen frühen Nationalismus gewesen. Er hat lange gelebt und viel gesagt - und jeder kann sich bei ihm herauspicken, was ihm passt", so Hegewisch. Dementsprechend flammt die Namensdebatte immer wieder auf - zuletzt in den Jahren 2009/2010: "Das ist eine schöne Tradition in Greifswald, dass alle paar Jahre die Debatte wieder hochkocht. Das hat damit zu tun, dass dann neue Mitarbeiter und neue Studierende an der Universität sind und es neue Menschen gibt, die sich an dem Namen stören."

Von zwei deutschen Diktaturen instrumentalisiert

"Über den historischen Arndt kann man lange streiten. Es gibt gute Gründe, ihn positiv zu bewerten und es gibt gute Gründe, ihn negativ zu bewerten“, so Hegewisch. Interessant sei, dass Arndt sowohl von den Nationalsozialisten als auch von der DDR instrumentalisiert wurde. "Zwei deutsche Diktaturen haben dieselbe Person und teilweise dieselben Werke, dieselben Zitate und Ansatzpunkte verwendet, um ihre Ideologie zu rechtfertigen.“ Gerade deshalb gibt es auch Stimmen, die Arndt gewissermaßen als "Stolperstein in der deutschen Geschichte" sehen und die Frage aufwerfen, ob man sich nicht systematischer mit ihm beschäftigen sollte. Nach Ansicht von Hegewisch treten die Verteidiger Arndts immer dann besonders wortgewaltig auf, wenn die Debatte geführt wird, ob man den Namen ablegen sollte. "Und wenn die Schlacht gewonnen wurde, wird es wieder still."

Hegewisch betonte, er würde es begrüßen, wenn die Universität bei einer Namensbeibehaltung Aspekte herausstellen würde, die zeigen, dass Arndt auch noch im 21. Jahrhundert etwas zu sagen hat - beispielsweise könnte es dann einen Arndt-Tag geben, es sollte eine Arndt-Medaille verliehen und eine Arndt-Rede gehalten werden. "Das passiert aber nicht." Trotz der Debatten bleibe ein verklemmter Umgang mit dem Namensgeber. Innerhalb der Universität habe es immer schon eine breite Mehrheit für Ernst Moritz Arndt gegeben - vor allem bei Medizinern, Juristen und Professoren.

Toni-Kroos-Universität?

Also ganz schlicht auf den Namen verzichten? "Die Studenten schlagen immer wieder Toni-Kroos-Universität vor, doch das ist sicherlich kein besonders gangbarer Weg, aber Universität Greifswald ist doch wunderbar", so Hegewisch. Schließlich habe die Universität viele Jahrhunderte davor so geheißen und es gebe viele andere renommierte Universitäten, die auch keinen Namenspatron haben.

