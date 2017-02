Stand: 27.02.2017 18:15 Uhr

Neues Schirach-Stück am Altonaer Theater von Catarina Felixmüller

Der Autor Ferdinand von Schirach hat mit seinem Stück "Terror" erst unlängst Furore gemacht. Die Verfilmung sorgte im gesamten deutschsprachigen Raum für heftige Debatten ethischer und juristischer Natur. Nun wurde die Bühnenfassung seines Romans "Tabu" am Altonaer Theater uraufgeführt. Dieses Mal nicht von Ferdinand von Schirach geschrieben, sondern von der Regisseurin des Abends, Eva Hosemann.

Ist die Androhung von Folter erlaubt?

Wieder ist es eine Art Gerichts-Drama. Das Stück beginnt mit der Vernehmung eines jungen Mannes, ihm wird der Mord an einer jungen Frau vorgeworfen. Das Geständnis allerdings, das er dann macht, kommt nur zustande, weil ihm Folter angedroht wurde. Damit stellt sich die erste Frage: Hat dieses Geständnis Gültigkeit vor Gericht?

Aber wir befinden uns hier in einem Plot von Ferdinand von Schirach, da ist nichts so, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Der Angeklagte ist ein erfolgreicher, aber offensichtlich verstörter Fotograf. Er ist besessen von dem, was hinter seinen ästhetisch so aufregenden Bildern liegt, meist Bildern von schönen jungen Frauen. Ihn treibt der Unterschied von Wahrheit und Wirklichkeit um: Wie lässt sich dieser erfahren, wie in der künstlerischen Arbeit definieren. Das sind weitere Fragen, die hier manchmal recht verschwurbelt und holzschnittartig verhandelt werden.

Überzeugende Schauspieler

Was hat das mit einem möglichen Mord zu tun? Das fragte sich das Publikum auch. Zumal es eine Verhandlung über einen Fall ist, bei dem es keine Leiche gibt, nur Indizien wie ein blutbeschmiertes Kleid, Blutspuren im Kofferraum. Die Staatsanwaltschaft ist überfordert.

Nicht aber der Anwalt. Neben dem Angeklagten, schillernd und schön verwirrt gespielt von Philip Wilhelmi, ist er die interessanteste, weil auch amüsanteste Figur auf der Bühne. Er ist absolut erfahren, selbstironisch und furztrocken. Kai Maertens spielt ihn überzeugend, manchmal von der Regie leider zu durchschaubar in eine Columbo-Attitüde gedrängt.

Überambitionierte Regie

Aber sei's drum: Die beiden, Anwalt und Angeklagter, funktionieren in ihrem Zusammenspiel sehr gut. Im Gegensatz zum Gesamtgeschehen: Denn auf der Bühne werden weitere Themen verhandelt, die, jedes für sich gesehen, einen eigenen Abend verdient hätten: Vernachlässigung und seelische Grausamkeit, Schuld und Schuldunfähigkeit, das Böse, das hinter dem Schönen liegen kann, die Rolle des Betrachters im Gegensatz zu der des Künstlers.

Überambitioniert schwächelt so das Stück. Dass der Abend dennoch weitgehend spannend bleibt, ist dem überzeugenden Ensemble zu verdanken. Viel Beifall gab es am Ende.

