Amors Pfeil trifft meistens den Falschen von Peter Helling

Mitten im Winter einen "Sommernachtstraum“ aufzuführen, das ist ein bisschen verwirrend. So wie das weltbekannte Stück selbst, in dem es um das Durcheinander der Liebe geht. Amors Pfeil trifft meistens den Falschen - was das anrichtet, das zeigt jetzt Clara Weydes Inszenierung im Jungen Schauspielhaus in der Gaußstraße.

"Die Liebe ist ein seltsames Spiel…" Das wusste keiner besser als William Shakespeare. Die Irrungen und Wirrungen des Lebens reizten ihn, gerade auch die erotischen. Vier Schauspieler, mehr braucht es nicht - um den Wahnsinn der Liebe von A bis Z durchzuspielen. In schwarzen Kostümen stehen sie am Anfang auf einer Zentralbühne und sprechen im Chor.

Die Gefahr im Wald

Demetrius und Lysander lieben dieselbe Frau, Hermia. Helena liebt keiner. Pech. Zu viert fliehen die Jugendlichen aus Athen in den Wald, um ihren Eltern und dem Gesetz zu entkommen. Doch dort lauert eine viel größere Gefahr: der Sex. In Gestalt des Elfen Puck, der ziemlich zweideutigen Glibber aus einer magischen Blume in die Augen der Liebenden tropft. Jetzt dreht sich die Welt um: Plötzlich ist Helena, die keiner mag, der Star. So schnell kann es gehen. Und Hermia fällt hinten runter. Puck ist hier ein insektenartiges ordinäres Mottenwesen mit Fecht-Maske, spricht kein Wort, sondern spuckt und brabbelt und stöhnt. Herrlich.

Das Publikum sitzt um die Bühne herum, blickt sich in die Augen. Das ist Programm in dieser transparenten und luftigen Inszenierung von Clara Weyde. "Unglaublich toll, ein Theaterfest, diese ganzen Bewegungsgeschichten, umwerfend, faszinierend", meint ein Zuschauer. Und eine andere sagt: "Ich gehe wirklich nicht oft ins Theater und meistens dann hierher. Wirklich sehr gut."

Die Liebe als Illusion

Auch Puck wird von den vier Schauspielern gespielt, genauso wie die vier tumben Handwerker, die urkomisch eine romantische Liebestragödie einstudieren. Mit den einfachsten Mitteln des Theaters, mit Laubästen und Masken, gutem Timing, mit Gesang und schwerelosen Bewegungen erzeugen die vier Schauspieler die Illusion eines waghalsigen Spektakels, dass einem der Kopf schwirrt.

Dass dieses Verwirrspiel auch die Herzen betäubt, ist Shakespeares bittere Pointe. Bei ihm ist Liebe eine Illusion, die schönste vielleicht, aber letztlich bleiben sich die Menschen fremd. Der Blick auf die andere Seite der Bühne macht das deutlich: Uns trennt ein Abgrund. Den nur das Theater überbrücken kann.

von William Shakespeare in einer Fassung von Bastian Lomsché und Clara Weyde



Übersetzung ins Deutsche Angela Schanelec in Zusammenarbeit mit Jürgen Gosch und Wolfgang Wiens.

Regie: Clara Weyde

mit: Gabriel Kähler, Philipp Kronenberg, Katherina Sattler, Sophia Vogel In meinen Kalender eintragen

