Stand: 21.03.2017 12:07 Uhr

Kulturpolitik in MV - Vieles bleibt offen von Axel Seitz

Die Umsetzung der Theaterreform für den Ostteil des Landes - eine Vereinfachung der Kulturförderung - der Ausbau der Ganztagsschulen.

Das sind drei Schwerpunkte, um die sich die Kultusministerin von Mecklenburg-Vorpommern Birgit Hesse in den kommenden Jahren kümmern will. Am 20. März 2017 war sie - auf den Tag genau - 140 Tage im Amt. Im Gespräch mit NDR 1 Radio MV ließ die SPD-Politikerin unter anderem durchblicken, wie es beispielsweise um die Theaterreform steht, die in diesem und im nächsten Jahr Thema sein wird.

Theaterreform kommt - aber wann?

Stralsund, Greifswald, Neubrandenburg und Neustrelitz - diese vier Theaterstandorte sollen im kommenden Jahr zu einem Staatstheater Nordost fusionieren.

Aktuell Staatstheater Nordost: Verzögert sich Fusion? Die geplante Fusion der Theater in Mecklenburg-Vorpommern geht offenbar nur schleppend voran. Ob der 1. Januar 2018 als Termin gehalten werden kann, ist zweifelhaft. (08.03.2017) mehr

Allerdings nicht mehr - wie ursprünglich geplant, zum Jahresanfang, sondern Mitte des Jahres 2018, kündigte Kultusministerin Birgit Hesse an: "Ich habe vor kurzem Gespräche vor Ort mit allen geführt. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir die Punkte noch mal aufnehmen, über die wir im geschlossenen Raum dann tatsächlich auch mal mehrere Stunden verhandeln müssen. Das Ganze soll im Mai passieren und es ist richtig, dass wir gesagt haben, zum 1. Januar 2018 ist das so einfach nicht zu schaffen. Es war aber auch eine Bitte der Kommunen, nicht auf den 1. Januar, sondern auf den 1. August 2018 zu gehen. Das macht Sinn, weil dann der neue Spielplan kommt."

Kritik an den Fusionsplänen hält an

Doch die Kritik an den Plänen hält an. Der Landeskulturpreisträger 2016, der Ballettdirektor des Theater Vorpommern Ralf Dörnen, forderte zum Jahresanfang, die Reform rückgängig zu machen.

Aktuell mit Video Theater-Alleingang in Neustrelitz? Der Neustrelitzer Stadtpräsident Christoph Poland stellt die Fusion der Theater im Osten Mecklenburg-Vorpommerns infrage. Es gebe keine Analyse, die gegen eine Eigenständigkeit spreche. (15.03.2017) mehr

"Land und kommunale Träger haben sich 2014/2015 auf einen vereinbarten Weg gemacht. Es gibt Zielvereinbarungen, wo genau das steht und die haben alle unterzeichnet. Jetzt gilt es, die weiteren Schritte zu gehen, aber wir müssen auch gucken", erklärt die Ministerin, "die Reform nicht um jeden Preis zu machen. Es muss einen bedarfsgerechtes Angebot sein, dass die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben: Das ist noch mein Theater. Wir müssen natürlich auch solche Stimmen ernst nehmen, wie Ralf Dörnen und damit umgehen, dass Ensembles gegebenenfalls auch reisen müssen."

Hesse räumte ein, dass sie es in einem persönlichen Gespräch nicht geschafft habe, Ralf Dörnen von der Theaterreform zu überzeugen.

In Neustrelitz beschlossen die Stadtvertreter prüfen zu lassen, ob das Theater ihrer Stadt nicht eigenständig bleiben könne. Es sei jedem kommunalen Träger unbenommen, sein eigenes Theater auch weiterzufinanzieren, erklärte die Ministerin. "Wenn sich die Stadt Neustrelitz dazu entscheidet, den Weg alleine zu gehen, dann wäre das möglich." Außerdem müsse man sehen, dass das Land das Angebot unterbreitet habe. Wenn die Partner irgendwann sagen: 'Wir wollen das aber nicht', gäbe es keine Reform um jeden Preis.

Wo soll das archäologische Museum stehen?

Während bei der Theaterreform die Landesregierung mit den kommunalen Vertretern diskutiert und verhandelt, sind sich bei einem anderen kulturpolitischen Thema noch nicht einmal beide Koalitionspartner einig. Wo das Archäologische Landesmuseum einmal stehen wird, darüber beraten SPD und CDU seit Monaten. Ministerin Birgit Hesse betonte zwar, das Museum komme, nur könne sie nicht sagen, wann. Da beide Koalitionspartner sich noch nicht einmal auf einen Ort in Mecklenburg-Vorpommern einigen konnten, muss Birgit Hesse auch einen Eröffnungstermin schuldig bleiben. Doch auch sie sehe, dass es langsam an der Zeit sei, eine Entscheidung zu treffen.

Ihr Vorgänger Mathias Brodkorb präsentierte übrigens im vergangenen Jahr ein Gutachten, mit dem Ergebnis, Rostock sei ein guter Standort für ein Archäologisches Landesmuseum. Seitdem sind fast neun Monate verstrichen. Mecklenburg-Vorpommern wartet auf diese Museum bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 20.03.2017 | 19:00 Uhr