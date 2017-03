Stand: 21.03.2017 15:37 Uhr

K3 - Geburtstag der Hamburger Tanzinstitution von Peter Helling

Es ist ein Haus für den zeitgenössischen Tanz: Unter dem Dach von Kampnagel ist das K3 zuhause, ein in Deutschland einmaliger Ort für Choreographie, für Künstler aus aller Welt, für Neugierige, die sich als Tänzer erproben wollen. Jetzt feiert das K3 seinen zehnjährigen Geburtstag mit dem Festival "togetherapart". Ein Besuch bei einer eigenartigen und höhenverliebten Probe einer Gruppe sympathischer Isländer.

Tanz mit Seilen und Zeltplanen

Stellen Sie sich einen nüchternen leeren Raum vor. Mit Tanzboden aus Gummi. Plötzlich: Eine fünfköpfige Gruppe kommt herein, bleibt im Kreis stehen, beginnt geheimnisvoll zu summen. Sie tragen gelbe Seile, Rucksäcke, Proviantflaschen. Sie wollen - und sie werden - einen Berg besteigen, ihn sogar: bewegen! Im nüchternen Raum mit Gummiboden. Direkt vor Ihren Augen. Wind kommt auf, ein Tänzer dreht ein Seil rasend schnell. Zeltplanen werden gespannt, alle ducken sich darunter, verstecken sich vor dem Sturm. Ein Tänzer ist plötzlich wie versteinert: "On the way down, like most mountain accidents happen on the way down!" ("Auf dem Weg hinunter, viele Bergunfälle passieren bergab!").

Es ist eine Expedition ins Unsichtbare. Denn: einen Berg gibt es nicht - nur im Kopf der Zuschauer. So aufregend kann Tanz sein. Die isländische Compagnie Marble Crowd arbeitet an ihrer Choreographie "Moving mountains in three essays". Sie ist Teil des Festivals "togetherapart". Festivalleiterin Solveigh Patett beschreibt die Choreographie: "Sie beschreiben ihre Arbeit häufig mit Jazz, ein Musikerteam, was schon lange zusammenspielt. Uns interessieren die Facetten des Begriffs 'Zusammenhalten", wobei das solidarische Zusammenhalten da auch mit drinsteckt!"

Gründung vor zehn Jahren, seitdem 1.600 Künstler zu Gast

Der Zusammenhalt ist auch europäisch gemeint. Ort für diese isländische Bergtour ist das choreographische Zentrum K3, das vor zehn Jahren gegründet wurde. Kerstin Evert leitet es. Die Aufgabe des K3 für den zeitgenössischen Tanz in Hamburg definiert sie mit einer Frage: "Wie kann man diese Kunstform weiter sichtbar machen?" Hier arbeiten jedes Jahr drei Choreographen aus aller Welt acht Monate lang. Das K3 hat sich inzwischen international einen Namen gemacht, seit zehn Jahren haben hier 1.600 Künstler gearbeitet.

Aber es geht noch um mehr: Das K3 will Jugendliche und Erwachsene an den Tanz heranführen. Mehr als 25.000 Kursteilnehmer gab es seit 2007. Das Festival togetherapart ist das Geburtstagsgeschenk von K3 an sich selbst und an die Hamburger. Dramaturg Matthias Quabbe: "Da bietet das Festival eine wunderbare Möglichkeit, zehn Jahre in zehn Tagen mitzubekommen, Produktionen von Künstlern, Vorträge, Musik, Zusammensein, was selber machen, Zugucken!"

Produktionen aus Island, Israel, Italien und Hamburg

Nicht nur Compagnien aus Island, Israel und Italien treten beim Festival auf, sondern es gibt auch eine Produktion aus Hamburg: "Hamburger Suite" heißt sie und wird zusammen mit dem "Ensemble Resonanz", mit insgesamt 30 Künstlern uraufgeführt. Kerstin Evert ist überzeugt - "dass es Menschen gibt, wo so ein Funke zündet und die dann immer wieder kommen."

Wer unsichtbare Berge bewegen und dabei in eine Welt der Trolle und Märchen eintauchen möchte, wer gemeinsam mit Profitänzern ganz klassisch Abendbrot essen oder einfach mitfeiern will, der ist beim Festival togetherapart im K3 genau richtig.

Das Festival togetherapart anlässlich des zehnjährigen Geburtstags des K3 beginnt am 30. März 2017 auf Kampnagel.

