Sendedatum: 21.10.2017 23:55 Uhr

Gewinnen Sie Gästeplätze für Inas Nacht!

Sie sind schwer zu bekommen, die Eintrittskarten für Inas Nacht. Jetzt gibt es wieder die Gelegenheit, 2 x 2 Gästeplätze zu gewinnen und im kommenden Jahr live dabei zu sein, wenn Nordlicht Ina Müller ihre Gäste in der Hamburger Hafenkneipe "Schellfischposten" begrüßt. Als kleines Trostpflaster für alle, die nicht den Hauptgewinn ziehen, verlosen wir außerdem Inas Original-Fragenheft zur 100. Folge von Inas Nacht, zwei von Inas "Gesangspappen" für die Begleitung von Tom Odell und Anna Depenbusch, zwei Blätter mit Fragen an Campino sowie zwei Blätter mit Fragen an Sandra Maischberger.

Mitspielen ist ganz einfach: Wir haben auf unserem Bild vom "Schellfischposten" diverse Fische und Wale versteckt, die dort eigentlich nicht hingehören (im Originalbild ist kein einziger Fisch oder Wal zu sehen). Zoomen Sie über das + oder das Mausrad oder auf dem Smartphone per üblicher Fingerbewegung ins Bild rein und finden Sie alle dargestellten Fische und Wale, egal in welcher Form sie dort vorkommen (das Wort "Fisch" zählt allerdings nicht)! Tragen Sie dann die Zahl ins Formular ein und schicken Sie dieses ab!

Kleine Tipps: Beim Testspielen in der Redaktion wurde als Lösung häufig die Zahl 8 genannt - diese ist allerdings nicht korrekt.

Die Gewinne werden unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Die Gewinner werden von der Redaktion per E-Mail benachrichtigt.

Einsendeschluss: Sonnabend, 28. Oktober 2017, 23.59 Uhr.

Bitte das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken!

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: * Straße: PLZ, Ort: Ihre Antwort Wie viele Fische und Wale haben wir zusammengenommen auf dem Bild versteckt?: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutzbestimmungen Ich bin damit einverstanden, dass der NDR die enthaltenen Daten auf gesicherten Servern in Deutschland speichert. Der NDR wird die Daten vertraulich behandeln und nicht für Werbezwecke nutzen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen. * *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Inas Nacht | 21.10.2017 | 23:55 Uhr