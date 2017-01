Ina Müller begrüßt zunächst den Schauspieler und Tatort-Star Axel Prahl. Er erzählt von seiner WG-Zeit in Kiel und davon, dass er beim Feiern sehr oft der Letzte ist, der nach Hause geht. Das mag auch an seiner Freude am Singen und seinem musikalischen Talent liegen, das Axel Prahl bei Inas Nacht unter Beweis stellt.

Singender Tatort-Star trifft töpfernden Ex-Punk











Anschließend begrüßt Ina Müller den Hamburger Musiker, Autor und Club-Betreiber Rocko Schamoni. Er berichtet von seinem früheren Versuch, nach seiner Punk-Zeit ein Mainstream-Popstar zu werden. Und als Beweis dafür, dass er tatsächlich auch noch gelernter Töpfer ist, hat Rocko Schamoni selbst hergestellte Fliesen mitgebracht.

Lina Maly und Dua Lipa im "Schellfischposten"

Erster Musikgast ist die Hamburger Songwriterin Lina Maly, die sich erstmals einem größeren Publikum vorstellt. Den Abend beschließt die britisch-kosovarische Musikerin Dua Lipa, die zurzeit als eine der aufregendsten Neuentdeckungen der internationalen Pop-Szene gilt. Mit dabei sind natürlich auch wieder die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors "Tampentrekker", die vor den Kneipenfenstern die Stellung halten und für musikalische Intermezzi sorgen.

Kuschelige Atmosphäre

Inas Nacht ist die Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller nach Müllerinart: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten". 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei Inas Nacht, aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch!