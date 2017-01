Essen als Medizin: In der Fortsetzung dieses einzigartigen Fernsehformats wird Menschen geholfen, die an ihren massiven Gesundheitsproblemen fast verzweifeln. Die "Docs" Anne Fleck, Matthias Riedl und Jörn Klasen, allesamt erfahrene Mediziner, wollen mit gezielten Ernährungsstrategien Symptome bei ihren Patienten deutlich verbessern und Krankheiten sogar heilen.

Die Ernährungs-Docs - 09.01.2017 21:00 Uhr Drei erfahrene Mediziner kümmern sich um Menschen mit massiven Gesundheitsproblemen. Können sie in dieser neuen Folge der Arthrose-Patientin Gunda G. helfen?







Mit Hagebutte und Gewichtsabnahme Knie-Arthrose lindern

In dieser neuen Folge "Die Ernährungs-Docs" kommt Gunda G. an Bord. Die 59-Jährige leidet an starker Arthrose in beiden Knien. Das ist schlimm für die Profi-Tanzlehrerin aus dem Nordseebad Wremen, die sich beim Einkaufen manchmal schon von ihrem Mann im Rollstuhl schieben lässt. Bei einem operativen Eingriff wurden die Gelenke von innen gespült und der angegriffene Knorpel geglättet. Gebracht hat es praktisch nichts. "Kein Wunder. Studien belegen, dass die Kniespiegelung nur Geld kostet, aber keinen langfristigen Erfolg verspricht", sagt Jörn Klasen. Es müssen 15 Kilogramm Gewicht runter, sagt der Doc. Und: Gunda G. soll auf entzündungshemmende Lebensmittel setzen, unter anderem auf Hagebutte, die nach neuesten Forschungen den Knorpelzerfall bremsen soll. Kann Patientin Gunda weiterhin tanzen? Oder muss sie doch wieder unters Messer und sich künstliche Kniegelenke einsetzen lassen?

Divertikulose: Kautraining gegen Darmentzündungen

Frank B. aus Boltenhagen leidet unter einer Volkskrankheit: Divertikulose. Dabei handelt es sich um Ausstülpungen in der Darmwand. Bei ihm sind diese entzündet. Die Folge: Er hat Fieber, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung. Anne Fleck sagt: "Sie hatten ja schon einen starken Schub. Und bei einem weiteren Schub droht ein Darmverschluss oder sogar ein lebensbedrohlicher Darmdurchbruch." Frank B. lernt nun, was er essen darf, und vor allem, was nicht. Nicht gut gekaute Speisestückchen sind für ihn eine große Gefahr. Auf seine geliebten Mohnbrötchen soll er ab sofort verzichten, denn wenn der Mohn in einem Divertikel hängen bleibt, kann er sich entzünden. Auch Nüsse oder Sonnenblumenkerne sind ein Risiko. Ballaststoffreich soll er sich ernähren und sich vor allem mehr Zeit fürs Essen nehmen. Und dann verordnet die Ärztin ihm noch den "Kautrainer": Drei Monate lang soll der 48-Jährige jeden Morgen ein altes Brötchen mit Leinöl und Joghurt zerkauen.

Sodbrennen vermeiden statt Säureblocker schlucken

Schließlich kommt eine junge Frau aufs Praxisboot, die ein für ihr Alter ungewöhnliches Leiden hat: Sodbrennen. Das ist nicht nur unangenehm, sondern die aufsteigende Magensäure verätzt die Speiseröhre und kann so zu Krebs führen. Bei Sandy M. hat der Reflux eine klare Ursache: Sie kam als Baby mit einer missgebildeten Speiseröhre zur Welt. Seit zwei Jahren nimmt die 18-Jährige Säureblocker. Aber diese können das Sodbrennen nur eindämmen und haben starke Nebenwirkungen. "Diese Medikamente lösen Osteoporose aus, Knochenschwund. Wenn Sie die ein Leben lang weiternehmen, hätten Sie am Ende 20.000 Stück geschluckt", erklärt ihr Matthias Riedl. Das Ernährungsprotokoll zeigt, dass die Pinnebergerin beim Essen vieles falsch macht: Stracciatellajoghurt enthält zu viel Zucker, Orangensaft oder Kiwis sind zu säurehaltig, Weißmehl ist generell nicht gut. Der Doc geht aufs Ganze: Schon mit Beginn der Ernährungstherapie soll Sandy M. den Säureblocker einfach weglassen. Wird die Schülerin die Umstellung schaffen?