Selbst wenn Trucker Karsten Wendt auf dem Gaspedal steht, macht sein Lkw eine Vollbremsung. Automatisch. Sein Truck ist Hightech: Auffahren auf den Vordermann ist eigentlich fast unmöglich.

Sicherer fahren und Staus vermeiden

25.000 Lastwagen brettern täglich über die A 2 rund um Hannover. Lkw-Hersteller und Verkehrsmanager tun ihr Möglichstes, um das Fahren sicherer zu machen und um Staus zu vermeiden. Trucker-Chef und Transportunternehmer Georg Menell hat seine Fahrer ständig im Blick, obwohl er nicht mitfährt. Steht auch nur ein Fahrer im Stau und kann nicht pünktlich liefern, verändert sich die gesamte Planung. Jede Toureneinteilung ist eine logistische Herausforderung, überwacht per Satellit. Der Kunde erwartet eine minutengenaue Lieferung. Weil Trucker Karsten Wendt Lebensmittel fährt, muss er jeden Abend mit seinem Wagen in die riesige Spezial-Waschanlage. Mehl für die Bäckerei wird mit kaltem Wasser gereinigt, Salz dagegen per 80-Grad-Wäsche.

Jeder Truck wird gezählt

Die Verkehrs-Management Zentrale in Hannover sieht jeden Lkw auf der A 2. Sensoren im Asphalt zählen jeden Truck. Sind zu viele auf der Bahn, wird das Tempo auf den digitalen Hinweisschildern heruntergesetzt. Zwölf Kameras rund um Hannover zeigen in Echtzeit Bilder von der Fahrbahn. Die Stau-Manager geben sekundenschnell alle Infos an Radiosender und Navigationssysteme weiter.

Die Reportage "Wie geht das?" zeigt, wie moderne Systeme die Brummifahrer auf Deutschlands meistbefahrener Autobahn unterstützen und welche Innovationen an der Autobahn eingesetzt werden, um Sicherheit zu gewährleisten und Staus zu vermeiden.