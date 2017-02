Stand: 13.02.2017 10:29 Uhr

Wie gut ist Hühnersuppe aus der Dose? von Saskia Engels

Frische Hühnersuppe gilt als Hausmittel bei Erkältungen. Doch die meist aufwendige Zubereitung lässt viele zu Hühnersuppe aus der Dose greifen. Die Hersteller erhitzen den Doseninhalt auf mehr als 100 Grad und konservieren ihn dadurch für mehrere Jahre. In einer Stichprobe vergleicht Fernsehkoch Tarik Rose fünf Hühnersuppen aus der Dose (Preis pro 800-Milliliter-Dose):



Aldi Pottkieker Hühner-Eintopf mit Muschelnudeln für 85 Cent

Lidl Coquette Hühner-Nudeltopf für 85 Cent

Sonnen Bassermann Hühner Nudeleintopf für 1,95 Euro

Erasco Hühner-Nudeltopf für 2,29 Euro

Alnatura Hühner-Nudel-Eintopf für 1,95 Euro pro 400-Milliliter-Dose

Zutaten: Aromen, Salz, Verdickungsmittel

Laut Zutatenliste enthalten die Hühnersuppen wenig Hühnerfleisch und Gemüse, dafür viele Nudeln. Nur in der Suppe von Alnatura ist etwas mehr Gemüse als in den anderen Produkten, der Anteil an Nudeln ist etwas geringer. Für Geschmack sorgen vor allem beigefügte Aromen und Salz. Bei allen Hühnersuppen in der Stichprobe enthält ein Teller Suppe vier Gramm Salz. Die von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlene Tagesmenge liegt bei sechs Gramm Salz pro Tag. Alle Suppen enthalten ein Verdickungsmittel, zum Beispiel Stärke oder Guakernmehl.

Hühnersuppe schmeckt dem Fernsehkoch nicht

Keine Hühnersuppe hat Fernsehkoch Tarik Rose in der Stichprobe überzeugt. Der Hühner-Nudel-Eintopf von Alnatura schmecke am wenigsten künstlich, aber etwas lasch. Rose empfiehlt sein einfaches Rezept für eine schnelle Hühnersuppe aus frischen Zutaten.

Das sagen die Hersteller und Händler

Sonnen Bassermann zum Einsatz von Aromen "Unser Sonnen Bassermann Hühner Nudel-Eintopf enthält Aromen, um einen runden, vollmundigen Geschmack des Produkts über das Mindesthaltbarkeitsdatum von drei Jahren zu gewährleisten."

Sonnen Bassermann zum Einsatz von Verdickungsmitteln "Bei den Verdickungsmitteln handelt es sich genauer genommen um eine natürliche Kartoffelstärke, die nur aus technologischer Sicht eingesetzt wird. Beim Herstellungsprozess muss die Suppe gut abfüllbar sein. Hierzu müssen alle Zutaten in einer Mischung homogen verteilt sein, weshalb diese eine bestimmte Konsistenz (Viskosität) aufweisen muss."

Lidl zum Einsatz von Aromen "Zur Abrundung des Geschmacks setzen wir bei unserem Produkt Coquette Hühner-Nudeltopf Huhn-Aroma ein. Für das Produkt wird keine Brühe von gekochtem Huhn eingesetzt."

Lidl zum Einsatz von Verdickungsmitteln "Der Einsatz von Verdickungsmittel ist notwendig, damit sich die Komponenten des Eintopfs wie Hühnerfleisch, Nudeln und Gemüse gleichmäßig in der Brühe verteilen und nicht absetzen."

Erasco zum Einsatz von Verdickungsmitteln Dies habe "ausschließlich abfülltechnische Gründe". zurück 1/4 vor

