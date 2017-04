Stand: 24.04.2017 09:41 Uhr

Spargel: Wie gut ist die Qualität? von Saskia Engels

Ein Kilo Spargel der Handelsklasse I ist zurzeit schon für fünf bis acht Euro im Angebot. Aber wie gut ist die Qualität? In einer Stichprobe vergleicht Markt deutschen Spargel (Preis pro Kilo):



von Aldi für 5,18 Euro

von Lidl und Edeka für jeweils 5,98 Euro

von Rewe für 7,90 Euro

von mehreren Ständen auf einem Wochenmarkt in Hannover für durchschnittlich 6,90 Euro

Für Markt beurteilt Lebensmittelexpertin Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Niedersachsen den Spargel.

Drei Handelsklassen für Spargel

Spargel wird häufig in Handelsklassen eingeteilt. Gesetzlich vorgeschrieben ist das nicht, doch wenn Handelsklassen verwendet werden, müssen die Angaben stimmen. Nach der sogenannten UNECE-Norm unterscheidet der Handel die optische Qualität von Spargel in drei Güteklassen:



Für die Güteklasse Extra müssen Spargelstangen gerade, unbeschädigt und mindestens 16 Millimeter dick sein. Die Köpfe müssen fest geschlossen sein.

müssen Spargelstangen gerade, unbeschädigt und mindestens 16 Millimeter dick sein. Die Köpfe müssen fest geschlossen sein. Spargelstangen der Güteklasse I sind leicht gebogen, aber nicht krumm, haben geschlossene Köpfe und müssen mindestens zwölf Millimeter dick sein.

sind leicht gebogen, aber nicht krumm, haben geschlossene Köpfe und müssen mindestens zwölf Millimeter dick sein. Zur Güteklasse II gehören Spargelstangen, die leicht verformt und verfärbt sind. Sie dürfen leicht geöffnete Köpfe haben und weniger als zwölf Millimeter dick sein.

Spargel möglichst frisch kaufen

Heimischer Spargel ist meist besonders frisch, weil er in der Regel schon ein bis zwei Tage nach dem Stechen angeboten wird. Spargel aus dem Ausland hat häufig eine längere Reise mit vielen Zwischenstationen hinter sich. Wenn Spargel zu lange lagert, werden seine Enden trocken und schmecken holzig. Mit zunehmender Lagerdauer werden Säuren und Zucker abgebaut, die wichtig für den Spargelgeschmack sind. Deshalb gilt: Je länger der Transportweg des Gemüses, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Spargel nicht mehr frisch, sondern ausgetrocknet ist.

So erkennen Sie frischen Spargel

Aussehen Frischer Spargel hat eine gleichmäßige weiß-gelbliche Farbe, selten mit violetten Verfärbungen. Der Spargelkopf ist geschlossen, die Schnittkante ist glatt, glänzend und an den Rändern nicht ausgefranst.

Wassergehalt Drückt man mit dem Fingernagel in die Schnittkante, sollte Wasser austreten.

Geräusch Reibt man zwei frische Spargelstangen aneinander, sollten sie hörbar quietschen.

Geruch Frischer Spargel hat den typischen Spargelgeruch. Ältere Stangen riechen kaum. zurück 1/4 vor

Spargel richtig lagern

Einmal gekauft, sollte der Spargel schnell verzehrt werden. In ein feuchtes Tuch gewickelt hält sich ungeschälter Spargel zwei bis drei Tage im Gemüsefach des Kühlschranks. Grüner Spargel lagert am besten stehend in Wasser. Auch das Einfrieren ist problemlos möglich, dazu den gewaschenen und geschälten Spargel am besten portionsweise in Gefriertüten oder -dosen verpacken. Nach etwa sechs bis acht Monaten sollte er dann verzehrt werden.

Spargel richtig zubereiten

Der Spargel muss vor dem Kochen gut geschält werden, und zwar immer vom Kopf abwärts. Anschließend werden die Schalen circa fünf Minuten in Wasser ausgekocht und wieder herausgenommen. Der Spargelsud wird danach mit einer Prise Salz, einer Prise Zucker und einem Stück Butter gewürzt. Je nach Dicke der Stangen zehn bis 15 Minuten im Sud kochen.

Der richtige Wein zum Spargel

Spargel mit zerlassener Butter Trockene frische Weißweine: Sauvignon blanc (Sancerre, Friaul, Südfrankreich), Weißburgunder (Baden, Pfalz, Norditalien, Elsass) und Chardonnay (Südfrankreich, Burgund).

Spargel mit Sauce Hollandaise Gereifte trockene Weißweine: Weißburgunder (Baden, Pfalz, Elsass), Sauvignon blanc (Bordeaux, Graves, Neuseeland).

Spargel mit Schaumsoße Fruchtiger Weißwein mit leichter Restsüße, zum Beispiel halbtrockener Riesling (Mosel, Rheingau, Pfalz), Muscat d'Alsace (trocken oder mit zarter Restsüße).

Salat vom grünen Spargel Leichtere trockenere Weißweine: Sauvignon blanc (Sancerre, Norditalien, Südfrankreich), Silvaner, Rivaner. zurück 1/4 vor

Fazit: Spargel nicht immer frisch

Im Supermarkt und beim Discounter bekommt man zwar Spargel der Handelsklasse I. Doch in der Stichprobe waren die Stangen nach Ansicht von Lebensmittelexpertin Britta Schautz nicht immer frisch. Die Qualität des Spargels auf dem Wochenmarkt war ihrer Einschätzung nach sehr unterschiedlich. Wer genau hinschaue, könne dort jedoch den besten und frischesten Spargel kaufen.

