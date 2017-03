Stand: 27.03.2017 10:44 Uhr

Brathähnchen: Schlechte Hygiene in Grillwagen von Matthias Adelmund

Ein halbes Hähnchen vom Grillwagen ist für viele eine leckere Alternative zu Pizza, Currywurst oder Burger. Entsprechend groß ist das Angebot an Verkaufswagen, zum Beispiel vor Baumärkten, Supermärkten und Discountern. In einer Stichprobe hat Markt vier mobile Hähnchengrills getestet. Das Ergebnis: Die Hygiene bei der Zubereitung und beim Verkauf des Geflügelfleischs ist oft mangelhaft.

So erkennen Sie hygienische Grillwagen











Mängel bei der Hygiene

Bei drei Ständen gab es deutliche Verstöße gegen die dort geltende Lebensmittelhygieneverordnung. In einem Verkaufswagen rauchte der Mitarbeiter direkt im Verkaufsraum vor dem Grill. Bei zwei anderen Ständen waren die Handwaschbecken nicht schnell einsatzbereit. In einem Fall wurden darin Verpackungen und Putzmittel gelagert, im anderen Fall war das Becken im Verkaufstresen mit Platten geschlossen. Die Mitarbeiter waren also nicht in der Lage, sich sofort zwischendurch die Hände zu waschen.

Infektion mit gefährlichem Bakterium möglich

Bei drei von vier getesteten Ständen hingen rohe Hähnchen im Grill über bereits fertig gegrillten Hähnchen. Dadurch können Fleischsäfte auf die durchgebratenen Hähnchen tropfen und diese mit Bakterien und Keimen verunreinigen. "Das waren früher vor allem Salmonellen, heutzutage haben wir es häufiger mit Campylobacter jejuni zu tun", erklärt Dr. Georg Ackermann, Chef der Lebensmittelkontrolleure beim Landkreis Aurich. Der Erreger könne beim Menschen schwere Magen-Darm-Erkrankungen und Kopfschmerzen hervorrufen.

Die vier gekauften Hähnchen hat Markt in einem Labor mikrobiologisch untersuchen lassen. Richt- und Warnwerte für die Keimbelastung wurden laut Laborbericht nicht überschritten.

Dieses Thema im Programm: Markt | 27.03.2017 | 20:15 Uhr