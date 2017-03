Stand: 09.03.2017 15:11 Uhr

An Usedoms Strand rennen die Schlittenhunde

Ein Schlittenhunderennen am Strand - dieses ungewöhnliche Spektakel können Zuschauer am Wochenende (11./12. März) auf der Ostseeinsel Usedom erleben. Dort zeigen Dutzende Schlittenlenker mit ihren Huskygespannen bei der "Baltic Lights" ihr Können. Die Wettkämpfe finden auf einer rund sechs Kilometer langen Stecke zwischen den Seebrücken bei Ahlbeck und Heringsdorf statt. Sie werden auf Trainingswagen mit Luftreifen statt auf Schlitten ausgetragen.

Usedom: Promis zu den "Baltic Lights" erwartet Nordmagazin - 09.03.2017 19:30 Uhr Till Demtrøder lädt am Strand zwischen Ahlbeck und Heringsdorf auf Usedom zum Schlittenhunderennen. Ein Programm mit Feuer und Licht für den guten Zweck.







Große Leuchtfeuer am Abend

Am Sonnabend starten etliche Prominente wie Anja Kling, Joey Kelly, Dieter Hallervorden und Katrin Sass an der Seebrücke Heringsdorf zu einem "Charity-Rennen". Als Titelverteidiger des Vorjahres geht Gedeon Burkhard ("Kommissar Rex") auf der rund sechs Kilometer langen Strecke ins Rennen. Weiteres Highlight sind die abendlichen Strandfeuer in der Tradition des friesischen Biikebrennens. Feuershows, Fackelwanderungen und Stände mit Glühwein und Kulinarischem sorgen für einen stimmungsvollen Ausklang am Abend.

Die "Baltic Lights" findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt, es ist das nördlichste Schlittenhunderennen Deutschlands. Veranstalter ist der TV-Schauspieler Till Demtrøder ("Großstadtrevier", "Verbotene Liebe"), der bereits in Österreich ein jährliches Rennen organisiert. Er ist selbst leidenschaftlicher Schlittenhundesportler. Nach Angaben von Demtrøder geht der komplette Spendenerlös der Veranstaltung an die Welthungerhilfe.

