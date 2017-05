Stand: 03.05.2017 11:20 Uhr

Das Alte Land feiert die Obstblüte

Weiß strahlende Bäume, so weit das Auge reicht: Im Alten Land blühen in diesen Wochen Tausende Kirsch- und Apfelbäume. Am Wochenende (6./7. Mai) lädt die Region westlich von Hamburg zum Blütenfest ein. Im Städtchen Jork bieten rund 100 Stände Kunsthandwerk und Kulinarisches. Auf zwei Bühnen treten Tanzgruppen und Musiker vom Shantychor bis zur Popgruppe auf, außerdem gibt es Aktionen für Kinder. Zu den Höhepunkten des Programms gehören am Sonnabend die Krönung der Blütenkönigin, der Blütenkorso und ab 22 Uhr ein Feuerwerk.

Obstblüte im Alten Land Mein Nachmittag - 03.05.2017 16:20 Uhr Zeit für 5.000 Bienenvölker, zur Bestäubung auszuschwärmen und den Startschuss für die Altländer Früchte zu geben. Zu Besuch auf einem Obsthof in Jork.







4 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Obstanbau seit Generationen

Der Obstanbau hat im Alten Land eine lange Tradition. Holländische Siedler errichteten vor knapp 900 Jahren die ersten Deiche, durchzogen das Sumpfland mit Entwässerungskanälen und machten das Land so urbar. Heute stehen dort Millionen Apfel-, Kirsch-, Birnen- und Pflaumenbäume, die ab Ende April blühen. Das genaue Datum ist schwierig vorherzusagen. Einige sonnige und warme Tage im Frühjahr reichen aus, um die Bäume aufblühen zu lassen. Der Tourismusverein Altes Land informiert online mit einem Blütenbarometer über den aktuellen Stand von Kirsch- und Apfelblüte.

Karte: Das Alte Land

Weitere Informationen Das Alte Land: Obstgarten des Nordens Millionen Obstbäume und schmucke Dörfer: So zeigt sich das Alte Land. Ein Ausflug in das riesige Obstanbaugebiet an der Elbe lohnt sich jetzt zur Blütezeit besonders. mehr Per Bus zum Radeln an die Elbe Die Region südlich der Elbe ist ideal zum Radfahren. Wer dort eine Tour plant, kann den Elbe-Radwanderbus nutzen: Er pendelt an Wochenenden zwischen Altem Land und Elbmündung. mehr

Dieses Thema im Programm: Lust auf Norden | 05.05.2017 | 18:15 Uhr