Saša Stanišić ist ein Sprachakrobat. In seinem neuen Hörspiel erweckt der in Hamburg lebende Schriftsteller den kauzigen Justiziar Georg Horvath, bekannt aus seinem Buch "Fallensteller", zum Leben.

Die Schauspieler von "Georg Horvath ist verstimmt"































Georg Horvath hat das Vertrauen in die Sprache verloren. Und auch physisch kommt der Justiziar auf einer Handelsreise nach Brasilien abhanden. In Rio gerät er in die Hände eines Chauffeurs, der ihn überall hinbringt, nur nicht an sein Ziel. Eine Entführung? Eine Verwechslung? Auf der kurvigen Irrfahrt will es Georg Horvath selbst nicht so recht wissen und lässt es mit sich geschehen.

Mit in seinem Kopf reisen: Regina, seine in allen Dingen professionelle Lebensgefährtin, ein labyrinthisches Bukarester Kongresshotel und Franz Kafka. Schließlich wird der zunehmend verstimmte Herr Horvath in einem Öko-Reservat im Dschungel ausgesetzt und pfeift das Lied eines gelbgefiederten Exoten - des "Pica-pau-de-cabeça-amarela".

Georg Horvath ist verstimmt Ein Hörspiel von Saša Stanišić



Komposition: Andreas Bick

Vibraphon: Karl Ivar Refseth

Gitarre: Christian Kögel

Berimbau: Andreas Weiser

Regie: Oliver Sturm



Mit: Martin Engler als Horvath, Victoria Trautmannsdorff als Regina, Kleber Valim als Ali, Katja Brügger als Alte, Barnaby Metschurat als Powala, Fumio Okura als Asiate, Peter Kaempfe als Kapitän, Céline Fontanges als Flugbegleiterin, Valentin Platareanu als Pullunder, Christoph Luser als Walter, Hans Schernthaner als van Sannen, Wolf-Dietrich Sprenger als Hartmut Vogel, Jon Kiriac als Taxifahrer, Christian Onciu als Diener



NDR 2017 l ca. 75 min. l Ursendung

Dieses Hörspiel steht 3 Monate zum Nachhören und zum Download bereit

