Sartana - Noch warm und schon Sand drauf

Sartana ist ein Westernheld, wie es ihn nur im Italo-Western gibt: Gerissen, unschlagbar, smart, sexy, cool - und moralisch nicht wirklich astrein. Eine Traumrolle für Bela B., berühmt geworden als Schlagzeuger und Punkrock-Sänger mit den "Ärzten". Die Vorlage zum Western-Hörspiel ist der Kultfilm von 1970 und das Synchronbuch aus der Feder von Rainer Brandt, der wiederum Helden wie Terence Hill, Jean-Paul Belmondo oder Tony Curtis Sprache und Stimme verpasste.

Ansonsten wimmelt es auf den staubigen Straßen des Goldgräber-Städtchens Indian Creek von Klischee-Figuren: Saloon-Ladies, miese Kartenbetrüger und Revolverhelden, böse Bankbesitzer und Kneipenwirte. Und natürlich verschlägt es auch eine schöne junge Frau in den Ort, die es überraschend faustdick hinter den Ohren hat. Muss man noch erwähnen, dass Sartana in all seiner unbestechlichen Icecoolness bald in ihrer nächsten Nähe auftaucht und ihr seinen persönlichen Schutz anbietet?

"Sartana" auch im Norden unterwegs

Bela B. und seine Kumpane sind auch live in Norddeutschland zu erleben: 3. März, Hannover, Theater am Aegi - 4. März, Braunschweig, Staatstheater - 24. März, Stade, Stadeum und 28. März, Bremen, Musical Theater.

Nach der Synchronfassung des gleichnamigen Films von Rainer Brandt

bearbeitet und ergänzt von Leonhard Koppelmann, Roland Slawik und Christian Keßler

Mit Rainer Brandt, Bela B., Peta Devlin, Stefan Kaminski, Oliver Rohrbeck

Komposition und Musik: Peta Devlin, Bela B. Felsenheimer und Smokestack Lightnin'

Regie: Leonhard Koppelmann

WDR 2016 l 54 min.