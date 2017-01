Stand: 09.01.2017 08:30 Uhr

Am Morgen vorgelesen: "Die Terranauten"

August Diehl, Ulrike C. Tscharre und Eli Wasserscheid lesen die insgesamt 15 Teile von "Die Terranauten" vom 9. bis 27. Januar 2017, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr in der Sendung Am Morgen vorgelesen. Für 24 Stunden ist die jeweilige Sendung hier nachzuhören.

T.C. Boyles neuer Roman

T.C. Boyle ist bekannt für seine Geschichten über Extremsituationen, die so haarsträubend sind, dass sie frei erfunden sein müssten, aber auf wahren Begebenheiten beruhen. Das gilt ebenso für "Die Terranauten": Ein Experiment mit einer Glaskuppel, unter der eine künstliche Ökosphäre angelegt wird, hat es in den 90er-Jahren in der Wüste von Arizona tatsächlich gegeben. Um den Ernstfall fürs Leben auf dem Mars zu proben, leben acht Menschen in dieser Isolation und ernähren sich von dem, was sie hier züchten und anbauen können. Was geschieht da, wenn doch die menschliche Psyche von Gier und Geltungssucht bestimmt ist?

"Die Terranauten" - Teil 1 NDR Kultur - 09.01.2017 08:30 Uhr Autor/in: T.C. Boyle Ulrike C. Tscharre liest aus dem neuen Roman von T.C. Boyle.







Buchtipp Öko-Experiment mit unerwarteten Komplikationen "Die Terranauten" ist eine Satire über Castingshows und New-Age-Kult. Genüsslich entwickelt T.C. Boyle die zunehmenden Spannungen und Intrigen unter den Protagonisten. mehr

Die einzelnen Termine in der Übersicht: Folge Datum Uhrzeit 1 Montag, 9. Januar 2017 08.30 Uhr 2 Dienstag, 10. Januar 2017 08.30 Uhr 3 Mittwoch, 11. Januar 2017 08.30 Uhr 4 Donnerstag, 12. Januar 2017 08.30 Uhr 5 Freitag, 13. Januar 2017 08.30 Uhr 6 Montag, 16. Januar 2017 08.30 Uhr 7 Dienstag, 17. Januar 2017 08.30 Uhr 8 Mittwoch, 18. Januar 2017 08.30 Uhr 9 Donnerstag, 19. Januar 2017 08.30 Uhr 10 Freitag, 20. Januar 2017 08.30 Uhr 11 Montag, 23. Januar 2017 08.30 Uhr 12 Dienstag, 24. Januar 2017 08.30 Uhr 13 Mittwoch, 25. Januar 2017 08.30 Uhr 14 Donnerstag, 26. Januar 2017 08.30 Uhr 15 Freitag, 27. Januar 2017 08.30 Uhr