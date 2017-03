Wir sind die Freeses: Geheimnisbürde

NDR 2 - Wir sind die Freeses - 29.03.2017 07:17 Uhr Autor/in: Andreas Altenburg

Das Gemeine am "BR", also am Betriebsrat, ist ja: Man hat soo viel Geheimwissen über die Kollegen, die Akten, die Personalplanung - aber keinen interessiert's. Arme Bianca!