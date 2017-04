Stand: 13.04.2017 06:00 Uhr

Tender "Main" kehrt nach Eckernförde zurück

Der Tender "Main" ist 178 Tage auf dem Mittelmeer unterwegs gewesen. Zwischen Italien und der lybischen Küste half die Besatzung bei der Operation "Sophia" dabei, die Schleuserkriminalität zu bekämpfen. Heute um 10 Uhr soll die "Main" wieder in ihren Heimathafen Eckernförde zurückkehren.

Kapitänleutnant Meyer stolz auf seine Besatzung

29.000 Seemeilen legte das Schiff während der Operation zurück. "45 Prozent der Tage hatten wir einen Seegang über zwei Meter. Ich weiß, dass ich meinen Frauen und Männern in den vergangenen Monaten viel abverlangt habe", sagte der Kommandant des Schiffs, Kapitänleutnant Christian Meyer. Er sei sehr stolz auf die Leistungen, das Engagement sowie die Unermüdlichkeit seiner Besatzung.

Bundeswehr noch bis 2017 auf "Sophia"-Mission

Die "EUNAVFOR MED Operation Sophia" läuft seit dem 7. Oktober 2015. Schiffe, die bei der Operation mitmachen, dürfen in internationalen Gewässern Boote anhalten und durchsuchen, wenn der Verdacht besteht, dass Schleuser an Bord sind. Die Boote können sie beschlagnahmen und umleiten. Außerdem darf die Besatzung eines "Sophia"-Schiffes mutmaßliche Schleuser an Bord nehmen und an einen EU-Mitgliedsstaat übergeben. Seit Beginn der Operation retteten die Schiffe zudem Tausende Flüchtlinge aus Seenot.

Die Operation heißt "Sophia", weil am 24. August 2015 an Bord der Fregatte "Schleswig-Holstein" eine kleine Somalierin geboren wurde und auf den Wunsch der Mutter von der Besatzung einen Namen erhielt - Sophia. Das Mandat für die Beteiligung deutscher Marineschiffe gilt derzeit bis 30. Juni 2017.

