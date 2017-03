Stand: 24.03.2017 12:03 Uhr

Patienten im Minutentakt

Zum weißen Kittel trägt sie knallbunte Joggingschuhe. Die braucht sie auch, denn der Zeitplan ist straff. Katja Reiners hat gerade ihre Kinder in die Kita gebracht. Dann beginnt der Dienst in der Chirurgie der Segeberger Kliniken.

7.30 Uhr: Übergabe

Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen werden die Patienten besprochen. Wie geht es Patient A, ist Patient B mobil, wie wird Patient C behandelt? Auf dem Computer zeigt das System an "Krankengeschichte lädt". Katja Reiners guckt auf den Bildschirm. Ein kurzer Blick noch auf den OP-Plan, sodass die 43-Jährige weiß, wann sie heute assistieren muss.

7.46 Uhr: Visite

Zusammen mit einem Kollegen und einer Kollegin startet dann auch schon der Rundgang durch die Station. 13 Patienten sind heute dran. Dazu kommen zwei weitere, die auf einer anderen Station liegen. Die erste Tür geht auf, die Ärzte gucken sich den Verband des Patienten an, das ganze läuft auf englisch ab, weil der Patient einen Migrationshintergrund hat. Er klagt über Rückenschmerzen.

7.51 Uhr: Nächster Patient

Der erste Patient ist versorgt, der nächste ist dran. "Einmal unters Pflaster gucken" müssen die Ärzte, "das ziept jetzt mal ein bisschen." Katja Reiners fragt, ob Blut abgenommen wurde. Der Patient will wissen, wie das mit der Reha abläuft. Auch solche Fragen müssen die Ärzte beantworten können. Der Verschluss der Flasche mit dem Desinfektionsmittel klappert in jedem Zimmer.

7.55 Uhr: Im Minutentakt voran

Der nächste Patient will die Socken gewechselt haben. Das wird veranlasst. Ein weiterer klagt, dass seine Finger taub sind. Woher kommen die Schmerzen im Bein? Und wann darf der Patient nach Hause? So geht es Schlag auf Schlag, die Besuche dauern zwischen zwei und zehn Minuten. Eine Patientin hat sich erbrochen, möglicherweise lag es an einem Schmerzmittel.

8.38 Uhr: Bestandsaufnahme auf dem Flur

Die drei Ärzte stecken kurz die Köpfe zusammen. Alle Patienten auf dieser Station sind versorgt. Das Telefon von Chirurg Matthias Busch klingelt. Er hat Notizen gemacht, die nun noch einmal durchgesehen und besprochen werden.

8.42 Uhr: Stationswechsel

Es geht ins Treppenhaus, weiter zur nächsten Station. Dort liegt eine Patientin mit einem frisch operierten Sprunggelenk. Sie wird versorgt. Dann geht es schon wieder zurück in die Chirurgie.

8.48 Uhr: Pause

Im Ärztezimmer sammeln sich die Kollegen. "Und ich muss dringend mal was trinken", sagt Katja Reiners und verschwindet, um Kaffee zu holen. Kurz durchatmen. Die Stimmung ist gut in dem jungen Team, in dem die Frauen deutlich in der Überzahl sind.

9.00 Uhr: Dokumentation

Die Tastaturen klappern, Stillarbeit. Das, was die Ärztinnen und Ärzte auf ihrem Rundgang in Erfahrung gebracht haben, müssen sie niederschreiben. Arztbriefe werden ausgefüllt, Entlassungspapiere geschrieben. Nebenbei rufen die Ärzte Angehörige an und tauschen sich über Befunde aus. Dann verlässt Katja Reiners den Raum in Richtung OP. Zeit, sich umzuziehen.

9.45 Uhr: Ankunft OP

Katja Reiners hat den Kittel gegen die grüne OP-Kleidung getauscht. Vor dem Eingang desinfiziert sie sich gründlich die Hände. Im Operationsraum hilft eine Kollegin ihr in die blaue OP-Kluft.

9.51 Uhr: Beginn der OP

Alles noch einmal durchchecken: Welcher Patient liegt dort, was wird gemacht? Ein Leistenbruch soll verschlossen werden. Dafür wird ein Kunststoffnetz eingearbeitet. Der Eingriff läuft minimalinvasiv - also mittels Kamera und kleinen Greifarmen. Katja Reiners assistiert dabei dem stellvertretenden Chefarzt Andrey Wagner.

10.13 Uhr: OP beendet

"Wir sind durch", sagt Andrey Wagner. Die Kollegen haben nebenbei schon aufgeräumt und alle Gegenstände durchgezählt, die benutzt wurden. Vor dem Umziehen geht es in den Pausenraum. Katja Reiners trinkt noch einen Kaffee. Kurz albert sie noch mit einem Kollegen rum. Sie erzählt, dass ihr operieren am meisten Spaß macht. Der nächste Programmpunkt ist dann aber wieder trockener.

10.55 Uhr: Dokumentation und einen Snack

Wieder einmal Stillarbeit, wieder werden Arztbriefe geschrieben und Entlassungspapiere ausgefüllt. Für Reiners ein "notwendiges Übel". Fürs Mittagessen bleibt heute keine Zeit: Ihren Proviant, den Inhalt einer blauen Lunchbox, hat Katja Reiners von zu Hause mitgebracht und zwischendurch schon gegessen.

11.15 Uhr: Patientin mit Schulterschmerzen

Noch einmal geht die Ärztin zu einer Patientin, um noch eine Frage zu deren Medikamenten zu klären. Wann die Dame ihren Sohn morgen zum Abholen bestellen soll? Reiners beantwortet auch diese Frage.

Zurück im Stationszimmer gibt es eine kurze Auflockerung: Kollege Busch erklärt einer Studentin, wie sie die Funktion des Wadenbeins testen kann. Katja Reiners muss als Anschauungsobjekt herhalten. Gelächter. Dann heißt es, neue Akten heraussuchen, weitere Infos dokumentieren. Die Tastaturen klappern. Erneut Stillarbeit.

11.35 Uhr: Schreibkram fürs Erste geschafft

Dank Teamarbeit sind nun auch auf dem Papier alle Patienten auf der Station versorgt. In dieser Besetzung bleibt Zeit für Gespräche. "Das ist nicht immer so", sagt Katja Reiners. Manchmal sei man auch alleine auf der Station. Oder es sind mehrere Kollegen im OP eingeplant. Dann sei es deutlich stressiger.

12.19 Uhr: Anruf aus der Ambulanz

Schnell kann sich der Zeitplan ändern: Eine Kollegin aus der Ambulanz bittet Reiners, sich einen Patienten anzusehen. Also eilt sie die Treppen hinunter.

12.24 Uhr: Ankunft im Behandlungszimmer

Der Patient ist ein älterer Herr, seine Betreuerin hat ihn hergebracht. Reiners entdeckt einen Leistenbruch - der Mann muss operiert werden. Und die Ärztin legt eine neue Akte an. Dann geht es zurück auf die Station.

Am Nachmittag steht dann die Visite auf der Intensivstation an und eine weitere Sitzung mit ihren Kollegen aus anderen Abteilungen. Erst danach, am späten Nachmittag, kann Katja Reiners ihren Kittel aufhängen und ihren Dienst beenden.

